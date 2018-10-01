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"Стритфуд осенью - вызов для нас и для Минска". Как будет работать "Песочница" в холодный сезон

01.10.2018 22:37 — Разное | Tut.by  
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Этим летом среди минчан была популярна открытая площадка с фудтраками «Песочница», которая находится во дворе «Горизонта» на Куйбышева. Мы узнали, как дальше будет работать это место с уличной едой.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Основатель проекта Станислав Агинский рассказал, что весь октябрь «Песочница» будет работать только по выходным с 13 часов. Семь фудтраков будут открыты до 21 часа, но люди смогут находится на площадке до 22 часов. Стоимость сетов прежняя — 7 рублей.

— Траки поставим ближе к сцене, чтобы людям было удобно располагаться в тепле под крышей. Думаю, мы добавим какие-то утеплители. Честно говоря, октябрь для нас будет экспериментальным — не знаем, как пойдет. Стритфуд осенью — это вызов для нас и для Минска. Дальше посмотрим, что будет с погодой в ноябре. Скорее всего, у нас случится месяц каникул и мы уйдем на подготовку к новогодней ярмарке, — говорит Агинский.

В декабре площадка с фудтраками снова откроется в формате новогодней ярмарки с елкой и маркетом игрушек и сувениров. Режим работы в декабре будет такой же — выходные дни (и, возможно, пятница) с 13 до 21 часа.

Если зимний формат понравится людям, то такой режим работы продлят, а потом участники опять уйдут на каникулы. Площадка с фудтраками будет возвращаться к Масленице и другим тематическим праздникам. А к маю «Песочница» откроется в летнем тестовом режиме.

 
Теги: Минск
 
 
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Площадка с фудтраками "Песочница" была популярна у минчан этим летом.
 
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