Автомобиль перевозил телевизоры и стиральные машины. Человеческих жертв при происшествии не было, но машина, как свидетельствует армянский источник, буквально превратилась в пепел.





Также при происшествии получил значительные повреждения и сам автотуннель. Его закрыли для ремонта.







