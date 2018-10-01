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Машина превратилась в пепел: в Армении взорвалась белорусская фура с "Атлантами" и "Горизонтами"
В автотуннеле в Армении взорвался и загорелся грузовик с белорусскими номерами, сообщает Министерство транспорта, связи и информационных технологий Армении.
Автомобиль перевозил телевизоры и стиральные машины. Человеческих жертв при происшествии не было, но машина, как свидетельствует армянский источник, буквально превратилась в пепел.
Также при происшествии получил значительные повреждения и сам автотуннель. Его закрыли для ремонта.
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В автотуннеле в Армении взорвался и загорелся грузовик с белорусскими номерами, сообщает Министерство транспорта, связи и информационных технологий Армении.
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