ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Как же так! На Слонимщине вместо "неизвестного зверя" застрелили домашнего пса

01.10.2018 21:34 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
О том, что пойманный зверь не волк, подтвердила «Газеце Слонімскай» сотрудница лаборатории молекулярной зоологии при Академии Наук Александра Ларченко, которая приезжала собирать биоматериал застреленного животного.
1 из 3

— Это животное сто процентов не волк. Оно слишком маленькое для волка. Возможно это помесь собаки и волка, может даже не в первом поколении. Однозначно невозможно сказать, нужно учитывать, что собаки и волки хорошо скрещиваются, — пояснила специалист. 

— А можно ли определить, причастно это животное к пропаже домашних собак? 

— Боюсь, что нет. Можно было определить по костям, найденным в желудке. Но мы их не забирали, так как нам не совсем это было интересно. Мы будем производить генетические исследования на тему видовой принадлежности этого животного, — добавила Александра Ларченко, сотрудница лаборатории молекулярной зоологии при Академии Наук Беларуси. 

Вскоре корреспонденты «ГС» нашли хозяина убитого животного. 

— Ночью моя собака пошла погулять и не вернулась, — рассказал корреспондентам «ГС» хозяин собаки Геннадий Альбертович, житель деревни Деревная. 


У Геннадия Альбертовича собака по кличке Балто прожил десять лет. 

— Это помесь овчарки с какой-то другой породой, точно не знаю. В том, что это была убита моя собака, я убедился, когда увидел снимки в интернете, — пояснил житель деревни Деревная с улицы Луговая. 

Также мужчина заверил, что его собака не причастна к пропаже собак в деревне. 

— В те ночи, когда пропадали собаки, моя была на привязи, я это точно знаю, — пояснил сельчанин.

 
 
Ссылка на источник 27
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О том, что пойманный зверь не волк, подтвердила «Газеце Слонімскай» сотрудница лаборатории молекулярной зоологии при Академии Наук Александра Ларченко, которая...
 
Новости дня
Новости разные
 
"Хлопцы, есть еще Божий суд!" Как судят командира роты и прапорщика из Печей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Полоцка
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
02.10.2018
Полымя

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика