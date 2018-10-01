— Это животное сто процентов не волк. Оно слишком маленькое для волка. Возможно это помесь собаки и волка, может даже не в первом поколении. Однозначно невозможно сказать, нужно учитывать, что собаки и волки хорошо скрещиваются, — пояснила специалист.





— А можно ли определить, причастно это животное к пропаже домашних собак?





— Боюсь, что нет. Можно было определить по костям, найденным в желудке. Но мы их не забирали, так как нам не совсем это было интересно. Мы будем производить генетические исследования на тему видовой принадлежности этого животного, — добавила Александра Ларченко, сотрудница лаборатории молекулярной зоологии при Академии Наук Беларуси.





Вскоре корреспонденты «ГС» нашли хозяина убитого животного.





— Ночью моя собака пошла погулять и не вернулась, — рассказал корреспондентам «ГС» хозяин собаки Геннадий Альбертович, житель деревни Деревная.









У Геннадия Альбертовича собака по кличке Балто прожил десять лет.





— Это помесь овчарки с какой-то другой породой, точно не знаю. В том, что это была убита моя собака, я убедился, когда увидел снимки в интернете, — пояснил житель деревни Деревная с улицы Луговая.





Также мужчина заверил, что его собака не причастна к пропаже собак в деревне.





— В те ночи, когда пропадали собаки, моя была на привязи, я это точно знаю, — пояснил сельчанин.