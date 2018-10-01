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В память о Капском: БАТЭ разместил надпись "КАА всегда с нами" на игровой форме

01.10.2018 21:25 — Разное | Партизан  
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В матче 23-го тура чемпионата Беларуси БАТЭ обыграл минское «Динамо» (2:1).

Борисовчане вышли на матч в форме с надписью «КАА всегда с нами», которая посвящена покойному председателю правления клуба Анатолию Капскому.
 
 
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В матче 23-го тура чемпионата Беларуси БАТЭ обыграл минское «Динамо» (2:1).
 
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