Они снова тут: российские десантники под Брестом ищут диверсантов

Они проходят с участием 38 гвардейской отдельно-штурмовой бригады Беларуси с привлечением усиленной батальонной тактической группы 106-й воздушно-десантной дивизии ВДВ России.













Медиа-Полесью в отделении идеологической работы 38-й гвардейской десантно-штурмовой бригады Минобороны Беларуси, активная фаза учений будет проходить с 1 по 5 октября в семи районах области, на двух полигонах и участках местности. Как сообщилив отделении идеологической работы 38-й гвардейской десантно-штурмовой бригады Минобороны Беларуси, активная фаза учений будет проходить с 1 по 5 октября в семи районах области, на двух полигонах и участках местности.





Учениями предусмотрена отработка учебно-боевых задач по поиску, блокированию и уничтожению незаконных вооружённых формирований и диверсионно-разведывательных групп условного противника.





Будут отработаны действия десантников в тёмное время суток, в условиях сложной радиоэлектронной обстановки, десантирование вооружения и грузов на парашютной платформе, завершение освоения поступивших на вооружение станций радиоэлектронной борьбы и средств связи.





Всего к тактическим учениям привлечено: от сил специальных операций — до 1500 военнослужащих и более 200 единиц вооружения, военной и специальной техники; от ВВС и войск ПВО - до 10 единиц транспортной авиации и авиаподдержки; от 106-й воздушно-десантной дивизии ВДВ Российской Федерации — усиленная батальонная тактическая группа 137-го парашютно-десантного полка.





По данным Минобороны, во время учений будут применяться образцы вооружения и боевой техники, поступивших на снабжение бригады в текущем году: модернизированные БТР-70МБ1 и 120-миллиметровые нарезные полуавтоматические минометы 2Б23 «НОНА-М1».







