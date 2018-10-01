Илларионов: Возможна ли аннексия Беларуси Россией?



Андрей Илларионов

До апреля 2004 года примерно в 96% официальных документов администрации президента России использовалась формулировка "в Украине"

В 2013 году, когда я говорил, что Россия присоединит Крым, мне говорили: "Вы что, серьезно думаете, что Путин присоединит Крым?!"

Путин считает, что никто другой кроме него не в состоянии обеспечить ему личную безопасность

Покушение на убийство Скрипалей осуществлялось максимально публичным образом

Если Украина не решит пять первоочередных вопросов, ситуация станет гораздо более сложной и трагической