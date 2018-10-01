

Александр Лукашенко и председатель Белкоопсоюза Валерий Иванов, 2016 год Фото: president.gov.by

«Надо дать им спокойно умереть»

«Поскольку Белкоопсоюз на сегодня является на селе, по сути, монополистом, невохможно проверить правдивость этих слов. Да, они действительно выполняют социальную функцию. Но но никто не знает, насколько эффективно они работают. Кто знает, может работать в деревне, выполняя социальную функцию, можно более эффективно».

Фото: president.gov.by

«Когда не станет тех, кто делает черную работу, тогда не будет делать это и «Евроопт»

«Не будет Белкоопсоюза – кто-то другой эту нишу займет, в том числе малые и средние предприниматели».

«Условный «Евроопт» сегодня еще может строить и новые небольшие магазины, и автомобили раздавать, и все что угодно. Но когда не станет тех, кто делает черную работу, тогда не будет делать это и «Евроопт».

На недавнем совещанииподчеркнул, что, как и прежде, выступает за сохранение потребкооперации, но пришло время ее– слишком уж много претензий к работе райпо.После этого председатель правления Белкоопсоюзадал интервью газете «СБ. Беларусь сегодня», в которой заявил, чтои райпо заменить никто не сможет.Экспертыс этим утверждением не согласились.Экономистотмечает, что Белкоопсоюз – структура, оставшаяся современной Беларуси в наследство с советских времен. Он считает, что искусственно «встряхивать» эту торговую сеть не нужно.– предлагает Лев Марголин.В интервью газете Администрации президента Валерий Иванов объяснил нерентабельность торговой сети тем, что она выполняет социальную функцию и не отказывается от 2 тысяч убыточных магазинов. По его мнению, если райпо не станет, частник в деревню не пойдет.Но Лев Марголин подвергает сомнению это утверждение:Он приводит в пример итоги недавней проверки Комитета госконтроля, который выявил, что министерство энергетики необоснованно тратит деньги на автомобили и новый офис.считает Лев Марголин.Сопредседатель Республиканской конфедерации предпринимательстваподчеркивает, что в нынешних условияхПри этом он убежден:Кстати, сам Александр Лукашенко заявил, что поручал владельцу сети магазинов «Корона» разработать систему торговле на селе на примере Шкловского района. Также известно, что с согласия руководителя страны в деревни Оршанского района пустили «Евроопт».В связи с этим Виктор Маргелов обращает внимание на более серьезную проблему, которая возникла в Беларуси в сфере розничной торговли.– говорит Виктор Маргелов.Сопредседатель Республиканской конфедерации предпринимательства предостерегает:Кроме того, в этом есть элемент экономической безопасности: нельзя развивать компании до таких крупных размеров, при которых уже нельзя будет допустить их банкротства из-за опасности коллапса.Виктор Маргелов подчеркивает, что настоящая конкуренция присутствует, когда люди и компании показывают лучшие результаты при прочих равных, а никогда добиваются успеха из-за своего монопольного положения.Он считает, что нужно принимать меры по улучшению конкурентной среды, а уже потом думать об остальном – в том числе, необходимости в существовании Белкоопсоюза.