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Студенты приехали "на картошку", а вместо расчёта на них вызвали милицию
Фото носит иллюстративный характер
"На уборку поехало 250-300 человек с нескольких потоков, — рассказывает Еврорадио студент, который работал в комбинате" Восток". — Я в тот момент на другом конце поля был. Знаю, что вроде бы там слишком много в машину кто-то из студентов загрузил. Или там только один человек много взял, или их несколько было".
Студенты ездят "на картошку" каждый год. Обычно, такие поездки происходят вместо занятий. В уборке урожая участвуют практически все курсы и факультеты: проще один раз "съездить и забыть", чем пытаться отказываться от предложения, отказаться от которого невозможно.
Перед выездом студентам дают подписать заявление, что они согласны получить зарплату в "натуральном виде".
Такую бумагу нужно заполнить каждому студенту
На комбинате "Восток" Еврорадио объясняют, что у них действительно не хватает рабочих рук. Но добавляют, что нужно относиться к работе по-человечески. Никто не следит, взял студент 5 кг моркови или 8 кг, но нужно знать пределы.
"Студенты у нас народ деловой, — говорят в идеологическом отделе предприятия. — Решили, что правила не для них. Сторож попросил открыть багажник: мол, там много мешков. Владелец машины отказался, на него вызвали милицию. После взвесили: в багажнике было 72 кг моркови. Если даже на пятерых брали, то там 25 должно было получиться. Никаких протоколов не составляли на студента, никто его не задерживал".
Но обиженные студенты рассказывают Еврорадио, что морковь приказали оставить на поле не только тому студенту, который набрал в багажник более 70 кг, но и всем остальным!
"Приехала милиция, нам сказали высыпать морковь, которая для нас была. Не понимаю только, почему другим не разрешили взять то, что заработали. Ну, с теми, кто перебрал, понятно, но у других всё нормально было... Но сказали высыпать, иначе нарушаем закон! По крайней мере, мой поток с пустыми руками домой и поехал".
В ВУЗе сообщили, что никакого конфликта не было, а ситуацию просто раздули.
"Студенты много лет ездили [на картошку], и будут ездить, — говорит проректор БелГУТа по воспитательной работе Галина Чаенкова. — Ничего не произошло. Работу оплачивают морковью. С одного факультета студенты попросили друга привезти их морковь на 15-16 человек. Зачем одному студенту столько моркови? Сразу не разобрались, милицию вызывали... Думали, что это в одиночку. Не совсем понятна позиция комбината "Восток", так как надо быть благодарными за помощь, а не раздувать скандал".
Чаенкова добавляет, что поездки на сбор урожая — исключительно добровольное дело, от которого можно отказаться. А молодёжь, которая едет работать, делает это с большим удовольствием.
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В уборке урожая участвуют практически все курсы и факультеты.
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