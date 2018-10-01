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Такую бумагу нужно заполнить каждому студенту

"Приехала милиция, нам сказали высыпать морковь, которая для нас была. Не понимаю только, почему другим не разрешили взять то, что заработали. Ну, с теми, кто перебрал, понятно, но у других всё нормально было... Но сказали высыпать, иначе нарушаем закон! По крайней мере, мой поток с пустыми руками домой и поехал".

— рассказывает Еврорадио студент, который работал в комбинате" Восток". —Студенты ездят "на картошку" каждый год. Обычно, такие поездки происходят вместо занятий. В уборке урожая участвуют практически все курсы и факультеты: проще один раз "съездить и забыть", чем пытаться отказываться от предложения, отказаться от которого невозможно.Перед выездом студентам дают подписать заявление, что они согласны получить зарплату в "натуральном виде".На комбинате "Восток" Еврорадио объясняют, что у них действительно не хватает рабочих рук. Но добавляют, что нужно относиться к работе по-человечески. Никто не следит, взял студент 5 кг моркови или 8 кг, но нужно знать пределы.— говорят в идеологическом отделе предприятия.Но обиженные студенты рассказывают Еврорадио, что морковь приказали оставить на поле не только тому студенту, который набрал в багажник более 70 кг, но и всем остальным!В ВУЗе сообщили, что никакого конфликта не было, а ситуацию просто раздули.— говорит проректор БелГУТа по воспитательной работе Галина Чаенкова.Чаенкова добавляет, что поездки на сбор урожая — исключительно добровольное дело, от которого можно отказаться. А молодёжь, которая едет работать, делает это с большим удовольствием.