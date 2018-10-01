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Российским авиакомпаниям грозит новая волна банкротств

01.10.2018 23:31 — Разное | UDF  
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Иллюстративное фото
Российский сектор авиаперевозок, лишившийся крупнейшего частного игрока в лице "Трансаэро", полным ходом движется к новому кризису.

Взлет цен на керосин и стагнация платежеспособного спроса привели отрасль к убыткам, которые грозят обернуться новой волной банкротств ближайшей зимой.

Суммарный убыток авиаперевозчиков за первую половину 2018 года удвоился и достиг 40,2 млрд рублей, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на данные Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ).

Традиционные потери на внутренних рейсах выросли на 49%, до 37,1 млрд рублей. При этом впервые в истории к ним добавится отрицательный результат на международных маршрутах - 2,9 млрд рублей.

Авиаперевозчики работают в режиме четкого сезонного маятника: основную прибыль они пытаются заработать летом, когда возрастает спрос на зарубежный туризм, а зимой "проедают" накопленные запасы и ждут следующего сезона.

Но пассажиропоток хотя и вырос в этом году на 10,3%, к докризисным уровням так и не вернулся, констатирует президент АЭВТ Владимир Тасун.

"С учетом возникших убытков остается неясным, хватит ли перевозчикам денежного запаса, чтобы безболезненно пережить предстоящий низкий сезон", - добавляет он.

Новым ударом по авиакомпаниям стала ситуация на топливном рынке, где цены взлетели из-за политики слабого рубля и повышения акцизов. Расходы на керосин подскочили на 40%, "съев" дополнительно 75-80 млрд рублей, оценивают в АЭВТ.

Девальвация рубля тем временем увеличивает расходы на обслуживание парка, которые оплачиваются в валюте, указывает представитель S7.

Де-факто авиакомпании оказались в ловушке: в прошлом году, вдохновленные рекордным пассажиропотоком (105 млн человек), они увеличивали закупки самолетов. Но реальные доходы населения так и не вернулись к существенному росту, а в августе Росстат снова зафиксировал их падение (на 0,9%).

Компенсировать затраты повышением цен на полеты пока сложно: значительная часть билетов на лето была продана еще до того, как керосин резко подорожал. Поднимать тарифы станет возможно, "только если вырастут доходы населения или с рынка уйдет лишняя емкость в результате разумных действий авиакомпаний или банкротств", отмечает президент "Utair - пассажирские авиалинии" Павел Пермяков.

Проблемы у авиакомпаний начнутся зимой, когда деньги закончатся, сказал Reuters глава аналитической службы агентства "Авиапорт" Олег Пантелеев: единственное популярное зимнее туристическое направление - Египет - остается закрытым.

"Я пока не вижу авиакомпаний, которых можно было бы назвать претендентами "на вылет", но ситуация опасная", - предупреждает он.

 
 
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Российский сектор авиаперевозок полным ходом движется к новому кризису.
 
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