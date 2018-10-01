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Беларусь рассчитывает на продолжение диалога с МВФ - Румас

01.10.2018 23:02 — Разное | Интерфакс  
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Премьер-министр Беларуси Сергей Румас в понедельник встретился со старшим постоянным представителем  МВФ в регионе Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы Надимом Илахи, сообщает пресс-служба правительства.

"В последние годы между правительством и МВФ сложился высокий уровень доверия и произошло существенное сближение наших позиций по ключевым вопросам. Я искренне надеюсь, что мы продолжим диалог на сформированном уровне", - сказал С.Румас.

Руководитель правительства отметил, что МВФ всегда рассматривался в качестве важного и надежного партнера.

Кроме того, С.Румас отметил, что новый курс правительства будет направлен на повышение конкурентоспособности экономики, укрепление институтов рынка и частной собственности, проведение взвешенной макроэкономической политики.

"Вопросы структурных преобразований также останутся в центре внимания правительства. Основные сферы реформирования в полной мере соотносятся со взглядами МВФ, однако приверженность умеренным темпам реформ сохраняется", - подчеркнул премьер-министр. 

По его словам, намеченные на ноябрь этого года консультации с МВФ по Статье IV станут хорошей возможностью предметно обсудить вопросы экономической политики в Беларуси. "Мы рассчитываем, что конструктивный подход команды МВФ, внимательное отношение к нюансам и особенностям геополитической и экономической обстановки, в которой находится Беларусь, позволят сформировать сбалансированный отчёт. Мы надеемся, что предстоящие встречи станут хорошим поводом "освежить" повестку дня нашего диалога с МВФ, учесть аспекты новой программы деятельности правительства", - резюмировал С.Румас.

Как сообщалось, сотрудничество Беларуси с МВФ в настоящее время ограничивается техническими консультациями, несмотря на переговоры о возобновлении кредитного сотрудничества, которые Минск проводил в течение 2016-2017 годов, в том числе по вопросу подготовки новой кредитной программы в рамках механизма расширенного финансирования для поддержки реформирования национальной экономики.

В частности, речь шла о возможной реализации с МВФ трехлетней программы сотрудничества, которая была бы поддержана кредитом на $3 млрд под 2,28% годовых сроком на 10 лет. Летом 2017 года стороны сообщили о приостановке этих переговоров из-за расхождений по ряду позиций. 

Беларусь реализовала программу stand-by МВФ на $3,52 млрд в 2009-2010 годах.

 
Теги: Минск
 
 
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Премьер-министр Беларуси Сергей Румас в понедельник встретился со старшим постоянным представителем  МВФ в регионе Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы...
 
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