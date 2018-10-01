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Трамп рассказал, что он непьющий и даже пива никогда не пробовал

01.10.2018 22:17 — Разное | Интерфакс  
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Президент США Дональд Трамп заявил, что вообще не употребляет алкоголь и считает это одной из лучших своих черт.

"Я непьющий человек. Я могу честно сказать, что я ни разу в жизни не выпил пива. Это одна из моих единственных хороших черт. Я не пью", - сказал он в ходе пресс-конференции.

"Можете представить если бы я (пил - ИФ), то насколько ужасным я бы был. Я бы был худшим в мире", - добавил президент США.

Такое заявление Д.Трамп сделал, когда комментировал ситуацию со своим кандидатом на пост Верховного судьи США Бреттом Кавано. Конгрессмены-демократы раскритиковали этого человека, в частности, за то, что он злоупотреблял спиртным в молодые годы.

Кандидатура Б.Кавано на должность судьи Верховного суда США была выдвинута Д.Трампом 10 июля. До 30 июля этот пост официально занимал Энтони Кеннеди, проработавший членом суда 30 лет. В июне 82-летний юрист подал в отставку.

Против кандидатуры республиканца Б.Кавано выступают члены демократической партии США.

В середине сентября газета "Вашингтон пост" опубликовала заявление женщины по имени Кристин Блейзи Форд, в котором она рассказала, что во время обучения в старшей школе в 1980-е годы Б.Кавано на вечеринке пытался снять с нее одежду и закрыл ей рот рукой, когда она попыталась закричать. Она утверждала, что в момент инцидента Б.Кавано был пьян.

В результате в ходе слушаний в сенате Б.Кавано рассказывал о своих привычках, связанных с алкоголем.

"Я люблю пиво. Я все еще люблю пиво, но я не пью пиво до потери сознания, и я никогда ни на кого не нападал", - сказал Б.Кавано.

 
 
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Президент США Дональд Трамп заявил, что вообще не употребляет алкоголь и считает это одной из лучших своих черт. "Я непьющий человек. Я могу честно сказать, что я ни...
 
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