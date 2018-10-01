Белорусский оскаровский комитет выбрал фильм Дарьи Жук "Хрусталь" для выдвижения на "Оскар". Информацию об этом порталу www.interfax.by подтвердила режиссер картины Дарья Жук.

Белорусская кинолента будет претендовать на победу в номинации "Лучший иностранный фильм". Помимо "Хрусталя" Дарьи Жук, члены оскаровского комитета оценили картину "Пес рыжий". Выбор профессионалов пал на "Хрусталь". Картина успешно прошла в кинопрокате, и хорошо знакома многим белорусским зрителям.

"Цель высокая, но достижимая. Представлять Беларусь на международной арене для меня и для моей большой трудолюбивой команды - большая честь. Я за последний месяц встречалась со многими зрителями, которые будут за болеть, поэтому мы едем в Лос Анжелес и чувствуем, что с нами – страна", - прокомментировала для ИА "Интерфакс-Запад" выбор белорусского жюри Дарья Жук.

91-я церемония вручения наград премии «Оскар» за заслуги в области кинематографа за 2018 год состоится 24 февраля 2019 года в театре «Долби». Номинанты будут объявлены 22 января 2019 года.