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Владимир Макей: «Беларусь предлагает ООН наладить международное сотрудничество в области цифровизации»

01.10.2018 23:59 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Беларусь предлагает наладить международное сотрудничество в области цифровизации. С таким предложением выступил 1 октября министр иностранных дел Владимир Макей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Макей: «Беларусь предлагает ООН наладить международное сотрудничество в области цифровизации»

Глава МИД нашей страны принял участие в общей дискуссии 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Беларусь на путь построения цифровой экономики стала уже давно. В марте вышел декрет № 8, динамично развивается Парк высоких технологий. Так, за последние 9 месяцев в ПВТ вступило около 200 новых компаний. Это больше, чем за все 12 лет существования Парка. Ощутимо растет экспорт. Странам нужно научиться адаптироваться к цифровой трансформации.

Владимир Макей: «Беларусь предлагает ООН наладить международное сотрудничество в области цифровизации»

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:
Перед правительствами как развитых, так и многих развивающихся стран уже в ближайшем будущем остро станут задачи: как адаптировать собственные экономики к глобальным процессам цифровой трансформации. В этой связи Беларусь предлагает Организации Объединенных Наций наладить международное сотрудничество в области цифровизации и технологического прогнозирования для нужд устойчивого развития.

Владимир Макей: «Беларусь предлагает ООН наладить международное сотрудничество в области цифровизации»

Также речь шла о совершенствовании деятельности ООН, ведь организация по-прежнему нужна как уникальная платформа для сотрудничества. По мнению белорусской стороны, необходимы эффективные «команды ООН» на местах, которые смогут результативно поддерживать правительство на пути к устойчивому развитию.

Рассматривалась, конечно же, тема международной и региональной безопасности. Беларусь поддерживает усилия по созданию «единого фронта» против терроризма. Не зря уже на следующей неделе в нашей стране пройдет Международная конференция по вопросам предотвращения и борьбы с терроризмом.

Владимир Макей: «Беларусь предлагает ООН наладить международное сотрудничество в области цифровизации»

В Нью-Йорке Владимир Макей пробудет по 4 октября. Запланирована его встреча с Генеральным секретарем ООН. В штаб-квартире организации откроют и фотовыставку, посвященную белорусскому спорту. Она станет своеобразным пригласительным билетом на II Европейские игры 2019 года.

 
 
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Новости Беларуси. Беларусь предлагает наладить международное сотрудничество в области цифровизации. С таким предложением выступил 1 октября министр иностранных...
 
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