Когда можно ездить в метро бесплатно?



Станция лондонского метро. Фото: pixabay.com

Когда Минск рядом с Лондоном и Ванкувером

– Сколько, по вашему мнению, требуется времени на адаптацию и «привыкание» к новому тренду – бесконтактной системе оплаты проезда?

– После запуска проекта приема карт Visa в минском метрополитене 19 сентября 2017 года в пилотном режиме, мы увидели, что потребителю не нужно много времени для формирования привычки пользоваться картой Visa для оплаты в метро.

платить бесконтактно постоянно. Привычка вырабатывается очень быстро – нужно совершить 4 оплаты, чтобы затем с высокой вероятностьюбесконтактно постоянно.

На сегодняшний день порядка 82 тысячи пассажиров совершают оплаты в минском метро при помощи карт Visa, и эта цифра растет каждый день. Ежедневно совершается около 15 тысяч оплат проезда картами Visa, суммарно с момента запуска проекта было осуществлено порядка 1 миллиона оплат.





Игорь Ковалев, региональный менеджер Visa CISSEE в Беларуси, Азербайджане и Молдове.

Мы очень рады, что сервис оказался настолько востребованным у потребителей. Запуская пилотный проект, мы тестировали его на одной станции метро, чтобы увидеть готовность работы системы и потребителей. Проект развивался настолько быстро и позитивно, что уже к июлю 2018 года мы смогли покрыть все турникеты на всех станциях метрополитена.

Таким образом, Минск стал 3 городом в мире (наряду с Лондоном и Ванкувером) с бесконтактной технологией оплаты проезда доступной на всех турникетах метрополитена.





– Вы являетесь региональным менеджером Visa в Беларуси, Азербайджане и Молдове. Почему именно в Минске был запущен проект бесконтактной системы оплаты проезда в метро?

– Мы видели много предпосылок для запуска транспортного проекта именно в Минске. Первая – это значительное развитие безналичных оплат. В Беларуси за последние 3 года удельный вес безналичных операций в общем объеме операций по картам Visa вырос с 30 до 45%. Это самый высокий показатель среди крупных рынков СНГ и Юго-Восточной Европы.

Вторая – это развитие бесконтактной инфраструктуры. В настоящее время в Беларуси каждая третья карта Visa является бесконтактной картой.

Беларусь занимает 2-е место после России в регионе Центральной и Восточной Европы Ближнего Востока и Африки (регион объединяет более 80 стран) по количеству бесконтактных оплат.

Мошенникам токен бесполезен?

– Как бы вы охарактеризовали степень безопасности бесконтактных систем оплаты проезда?

– Бесконтактная оплата проезда при помощи карт Visa осуществляется посредством технологии Visa PayWay. Она базируется на технологии микропроцессорных или, как их еще называют, чиповых карт. Это наилучшая и самая безопасная промышленно используемая система на сегодняшний день в мире.

При этом, система позволяет использовать не только карты. Сегодня оплатить проезд в метро можно и при помощи других NFC-устройств (Near field communication, NFC — технология беспроводной передачи данных малого радиуса действия, которая дает возможность обмена данными между устройствами, находящимися на расстоянии около 10 сантиметров), например, смартфона, часов, браслета и проч.