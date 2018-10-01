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Когда можно ездить в метро бесплатно?
Когда Минск рядом с Лондоном и Ванкувером
– Сколько, по вашему мнению, требуется времени на адаптацию и «привыкание» к новому тренду – бесконтактной системе оплаты проезда?
– После запуска проекта приема
Привычка вырабатывается очень быстро – нужно совершить 4 оплаты, чтобы затем с высокой вероятностью
На сегодняшний день порядка 82 тысячи пассажиров совершают оплаты в минском метро при помощи карт Visa, и эта цифра растет каждый день. Ежедневно совершается около 15 тысяч оплат проезда картами Visa, суммарно с момента запуска проекта было осуществлено порядка 1 миллиона оплат.
Игорь Ковалев, региональный менеджер Visa CISSEE в Беларуси, Азербайджане и Молдове.
Мы очень рады, что сервис оказался настолько востребованным у потребителей. Запуская пилотный проект, мы тестировали его на одной станции метро, чтобы увидеть готовность работы системы и потребителей. Проект развивался настолько быстро и позитивно, что уже к июлю 2018 года мы смогли покрыть все турникеты на всех станциях метрополитена.
Таким образом, Минск стал 3 городом в мире (наряду с Лондоном и Ванкувером) с бесконтактной технологией оплаты проезда доступной на всех турникетах метрополитена.
– Вы являетесь региональным менеджером Visa в Беларуси, Азербайджане и Молдове. Почему именно в Минске был запущен проект бесконтактной системы оплаты проезда в метро?
– Мы видели много предпосылок для запуска транспортного проекта именно в Минске. Первая – это значительное развитие безналичных оплат. В Беларуси за последние 3 года удельный вес безналичных операций в общем объеме операций по картам Visa вырос с 30 до 45%. Это самый высокий показатель среди крупных рынков СНГ и Юго-Восточной Европы.
Вторая – это развитие бесконтактной инфраструктуры. В настоящее время в Беларуси каждая третья карта Visa является бесконтактной картой.
Беларусь занимает 2-е место после России в регионе Центральной и Восточной Европы Ближнего Востока и Африки (регион объединяет более 80 стран) по количеству бесконтактных оплат.
Мошенникам токен бесполезен?
– Как бы вы охарактеризовали степень безопасности бесконтактных систем оплаты проезда?
– Бесконтактная оплата проезда при помощи карт Visa осуществляется посредством технологии Visa PayWay. Она базируется на технологии микропроцессорных или, как их еще называют, чиповых карт. Это наилучшая и самая безопасная промышленно используемая система на сегодняшний день в мире.
При этом, система позволяет использовать не только карты. Сегодня оплатить проезд в метро можно и при помощи других NFC-устройств (Near field communication, NFC — технология беспроводной передачи данных малого радиуса действия, которая дает возможность обмена данными между устройствами, находящимися на расстоянии около 10 сантиметров), например, смартфона, часов, браслета и проч.
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Myfin.by пообщался с Игорем Ковалевым, региональным менеджером в Беларуси, Азербайджане и Молдове, Visa CISSEE.
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