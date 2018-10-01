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"Ты следующая": еще одной иракской модели угрожают смертью

02.10.2018 00:38 — Разное | UDF  
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Фото: instagram.com/shimaa_qasim/
Иракская модель Шайма Кассем боится за свою жизнь: на прошлой неделе в Багдаде застрелили бывшую «Мисс Багдад» Тару Фарес, а теперь Кассем угрожают, что она «будет следующей».

Шайма Кассем — «Мисс Ирак — 2015». У нее 2,7 млн фолловеров в инстаграме.

О том, что ей поступают угрозы, Кассем рассказала в эмоциональном прямом включении на ютьюбе. Модель говорит, что ей приходят сообщения с текстом «ты следующая».

Успешных иракских женщин могут «перерезать как кур», сказала она и попросила защиты у полиции.

В минувший четверг, 27 сентября, Ирак потрясло убийство Тары Фарес, популярной модели, блогера и победительницы конкурса «Мисс Багдад». У Фарес было почти три миллиона фолловеров в инстаграме. Перед убийством она тоже жаловалась на угрозы.

За убийство никто не взял ответственность. По некоторым версиям, Тара Фарес могла стать жертвой религиозных экстремистов.

Девушка находилась в автомобиле, когда ее попытались похитить вооруженные люди. Попытка похищения не удалась, и нападавшие ударили ее по лицу и открыли огонь.

22-летняя Фарес получила ранения в голову и грудь. По различным данным, она скончалась или на месте, или после того как ее доставили в больницу. Полиция расследует убийство.

Кассем в своем заявлении назвала Тару Фарес «мученицей». Она считает, что ее убили, чтобы запугать иракских женщин, жизнь которых не вписывается в нормы консервативного шариатского общества.

«Нападения на известных женщин — это попытка заставить их запереться, сидеть дома», — сказала в разговоре с агентством «Франс пресс» Хана Эдвар, основательница группы «аль-Амаль», борющейся за права женщин.

За два дня до Фарес в городе Басра была застрелена правозащитница Суад аль-Али. В августе в Багдаде двух владелиц косметических салонов нашли мертвыми в их домах.

Существует версия, все эти смерти могут быть связаны. Целями становятся те, кто имеет отношение к миру моды или к индустрии красоты и пластической хирургии.

В беседе с «Франс пресс» организатор модных показов Сафа Нассер (имя изменено) сказала, что после убийства Фарес старается оставаться в стороне от подобных мероприятий. «Мои знакомые женщины боятся, они говорят, что придет и их очередь», — сказала она.

 
 
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Иракская модель Шайма Кассем боится за свою жизнь.
 
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