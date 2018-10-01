"Ты следующая": еще одной иракской модели угрожают смертью

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— «Мисс Ирак — 2015». У нее 2,7 млн фолловеров в инстаграме.О том, что ей поступают угрозы, Кассем рассказала в эмоциональном прямом включении на ютьюбе. Модель говорит, что ей приходят сообщения с текстомУспешных иракских женщин могут «перерезать как кур», сказала она и попросила защиты у полиции.В минувший четверг, 27 сентября, Ирак потрясло убийство, популярной модели, блогера и победительницы конкурса «Мисс Багдад». У Фарес было почти три миллиона фолловеров в инстаграме. Перед убийством она тоже жаловалась на угрозы.За убийство никто не взял ответственность. По некоторым версиям, Тара Фарес могла стать жертвой религиозных экстремистов.Девушка находилась в автомобиле, когда ее попытались похитить вооруженные люди. Попытка похищения не удалась, и нападавшие ударили ее по лицу и открыли огонь.22-летняя Фарес получила ранения в голову и грудь. По различным данным, она скончалась или на месте, или после того как ее доставили в больницу. Полиция расследует убийство.Кассем в своем заявлении назвала Тару Фарес. Она считает, что ее убили, чтобы запугать иракских женщин, жизнь которых не вписывается в нормы консервативного шариатского общества.«Нападения на известных женщин — это попытка заставить их запереться, сидеть дома», — сказала в разговоре с агентством «Франс пресс», основательница группы «аль-Амаль», борющейся за права женщин.За два дня до Фарес в городе Басра была застрелена правозащитница Суад аль-Али. В августе в Багдаде двух владелиц косметических салонов нашли мертвыми в их домах.Существует версия, все эти смерти могут быть связаны. Целями становятся те, кто имеет отношение к миру моды или к индустрии красоты и пластической хирургии.В беседе с «Франс пресс» организатор модных показов(имя изменено) сказала, что после убийства Фарес старается оставаться в стороне от подобных мероприятий.— сказала она.