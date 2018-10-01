"Эпическое сражение": Киркорова и Малахова столкнули лбами



Андрей Малахов и Филипп Киркоров. Кадр youtube.com

В эфире программы "Центральное телевидение" на НТВзаявил, что мечтает встретится с создателем сплетни тет-а-тет.намекнул артист.По мнению члена экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме, Киркоров прав в своем желании привлечь сочинителя к ответу, и если поп-король все же решится проучить болтливого творца сплетен, то его ожидает большой сюрприз, ведь этим загадочным человеком является его друг – шоуменсообщил аналитик в беседе с корреспондентом Dni.Ru.– продолжил свою мысль Манукян.Напомним, ранее появились данные о том, чтопереезжает в Америку. У артистки дом в Майами и квартира в Нью-Йорке. Каждый год певица вместе с членами семьи проводит там отпуск. Возможно, это обстоятельство и повлияло на возникновение подобных слухов.