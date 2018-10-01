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"Эпическое сражение": Киркорова и Малахова столкнули лбами

02.10.2018 00:26 — Разное | UDF  
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Андрей Малахов и Филипп Киркоров. Кадр youtube.com
Филипп Киркоров лично готов разобраться с автором слуха о скором переезде Кристины Орбакайте в США. Певец не из робкого десятка, ведь он сыпал угрозами прямо с экрана, даже не догадываясь, кто его оппонент.

В эфире программы "Центральное телевидение" на НТВ Филипп Киркоров заявил, что мечтает встретится с создателем сплетни тет-а-тет. "Хотелось бы посмотреть этому человеку, который запустил эту утку про Кристину и ее переезд, в глаза. Мне есть, что ему сказать. Я это умею делать", – намекнул артист.

По мнению члена экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадима Манукяна, Киркоров прав в своем желании привлечь сочинителя к ответу, и если поп-король все же решится проучить болтливого творца сплетен, то его ожидает большой сюрприз, ведь этим загадочным человеком является его друг – шоумен Андрей Малахов.

"Хочу поддержать Филиппа Бедросовича в его праведном гневе. Я изначально высказывался о том, что информация в СМИ по поводу отъезда Орбакайте в США была чистейшей воды провокацией. Надеюсь, что Киркоров поднимет источники и увидит, что первым этот заголовок запустило издание Андрея Малахова",—сообщил аналитик в беседе с корреспондентом Dni.Ru.


"Это очень легко проверяется, – продолжил свою мысль Манукян. – Жду с нетерпением рэп-баттл между Киркоровым и Малаховым. Думаю, что это будет эпическое сражение. Уверен, что просмотров у него будет не меньше, чем у Гнойного с Оксимироном. "Готов выступить секундантом этого боя".

Напомним, ранее появились данные о том, что Кристина Орбакайте переезжает в Америку. У артистки дом в Майами и квартира в Нью-Йорке. Каждый год певица вместе с членами семьи проводит там отпуск. Возможно, это обстоятельство и повлияло на возникновение подобных слухов.

 
 
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Филипп Киркоров лично готов разобраться с автором слуха о скором переезде Кристины Орбакайте в США.
 
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