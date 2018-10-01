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Кожа да кости: Пугачева усохла до состояния мощей

02.10.2018 00:22 — Разное | UDF  
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Алла Пугачева. Фото: Пресс-служба театра Луна
Алла Борисовна Пугачева заметно преобразилась. 69-летняя Примадонна похвасталась тоненькими ножками в дерзком мини.

Супруг Пугачевой – юморист Максим Галкин опубликовал ее свежее фото в личном Instagram. Певица запечатлена позирующей на фоне шикарного здания в готическом стиле.

Знаменитость облачена в клетчатый бомбер, черную мини-юбку, плотные колготки в тон и сапожки на высоком каблуке. "Моя красотка на репетицию собралась!" – подписал снимок Галкин.

За несколько часов пост набрал около 200 отметок "Нравится" и сотни восторженных комментариев. Верные поклонники не уставали хвалить знаменитость за модный наряд и подтянутое тело.

Надо заметить, что были и те, кто выразил обеспокоенность из-за чрезмерной худобы Примадонны. По мнению фолловеров, Алла Борисовна, сидя на диетах, немного перестаралась, стала – кожа да кости, поэтому Примадонну необходимо срочно сажать на усиленное питание.


"Ого 😲 как похудела (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), "Пипец она похудела.. Она вообще ест или только воду пьет?", "через чур уж...много желудка отрезали.....высохший урюк прям!)))", "Всегда восхищалась талантом этой женщины!А вот с похудение она перебарщивает!Пора на усиленное питание сажать.Скоро сама на себя не будет похожа", "Очень Алла Борисовна похудела. Ножки стали тонюсенькие", "Очень классная похудевшая, но почему никто не подскажет, что мини не очень красиво смотрится....", "Стройная газель прям, любя🌹 исхудала со всем, вообще есть перестала🌸", "Люблю Аллу Борисовну, конешн. но куда так худеть? До состояния мощей? Это не здорово. Очень переживаю.... Срочно отъедаться!!!!", "не похудела,а высохлс", "БаУшка-Яга тонкИ ножки) утянула себе все что могла, усохла бабуСь...👵🏽👀🖐🏽", – писали интернет-обыватели.

 
 
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Алла Борисовна Пугачева заметно преобразилась.
 
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