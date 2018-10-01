Кожа да кости: Пугачева усохла до состояния мощей



Алла Пугачева. Фото: Пресс-служба театра Луна

Супруг Пугачевой – юмористопубликовал ее свежее фото в личном Instagram. Певица запечатлена позирующей на фоне шикарного здания в готическом стиле.Знаменитость облачена в клетчатый бомбер, черную мини-юбку, плотные колготки в тон и сапожки на высоком каблуке.– подписал снимок Галкин.За несколько часов пост набрал около 200 отметок "Нравится" и сотни восторженных комментариев. Верные поклонники не уставали хвалить знаменитость за модный наряд и подтянутое тело.Надо заметить, что были и те, кто выразил обеспокоенность из-за чрезмерной худобы Примадонны. По мнению фолловеров, Алла Борисовна, сидя на диетах, немного перестаралась, стала – кожа да кости, поэтому Примадонну необходимо срочно сажать на усиленное питание.писали интернет-обыватели.