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В горах Италии погиб известный белорусский ИТ-предприниматель
Фото с сайта dev.by
Андрей Богомолов оказывал комплексные услуги ERP/BI on-demand для малого и среднего бизнеса (SME) по модели SaaS. В частности, развивал облачную платформу ERPVault, позволяющую управлять ключевыми ресурсами предприятия.
Три года назад Андрей закончил аспирантуру по специальности Computer Science в Университете Тренто в Италии.
В качестве резидента ПВТ он зарегистрировался в 2008 году.
Андрей любил горы, увлекался скалолазанием и скайранингом. В своём последнем
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30 сентября во время подъёма в горах Италии разбился Андрей Богомолов.
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