В горах Италии погиб известный белорусский ИТ-предприниматель

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dev.by

оказывал комплексные услуги ERP/BI on-demand для малого и среднего бизнеса (SME) по модели SaaS. В частности, развивал облачную платформу ERPVault, позволяющую управлять ключевыми ресурсами предприятия.Три года назад Андрей закончил аспирантуру по специальности Computer Science в Университете Тренто в Италии.В качестве резидента ПВТ он зарегистрировался в 2008 году.Андрей любил горы, увлекался скалолазанием и скайранингом. В своём последнемв Facebook он приглашал друзей присоединиться к нему на тренировке в минувшие выходные.