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50 базовых штрафа и конфискация всей суммы - что грозит тому, кто продаёт (покупает) автомобиль за валюту

02.10.2018 07:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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В Республике Беларусь порядок осуществления валютных операций строго регламентирован действующим законодательством.


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50 базовых штрафа и конфискация всей суммы - что грозит тому, кто продаёт (покупает) автомобиль за валюту

Так, Указ Президента Республики Беларусь №49 от 09.02.2015 «О порядке при осуществлении валютных операций» ужесточил ответственность как физических, так и юридических лиц за такие правонарушения как:

- скупка, продажа, обмен иностранной валюты, осуществляемые без специального разрешения (лицензии) или государственной регистрации, а равно покушение на такие действия;

- незаконное принятие иностранной валюты в качестве платежного средства, а равно иное незаконное использование ценных бумаг и платежных документов в иностранной валюте.

На сегодняшний день не все граждане понимают, что ответственность за вышеуказанные деяния наступает не только когда обмен иностранной валюты либо принятие иностранной валюты в качестве платежного средства происходит на рынке, либо в ином специализированном месте, но и когда такие действия осуществляются в быту.

Так, зачастую имеют место случаи выполнения строительных и иных ремонтных работ, услуг по перевозке товаров, ремонту одежды, а также иных работ и услуг которые осуществляются физическими лицами, а расчет происходит в иностранной валюте. Лица, принявшие иностранную валюту в качестве платежного средства подлежат привлечению к ответственности по п.п.1 п.1.2 Указа Президента Республики Беларусь №49 от 09.02.2015, где предусмотрена ответственность в виде штрафа от 50 до 100 базовых величин.

Кроме этого нельзя забывать о том, что расчет должен осуществляться только в Рублях НБ Республики Беларусь и в случаях продажи гражданами личных вещей, ценностей, в т.ч. автомобилей и квартир, т.к. Указом Президента Республики Беларусь №49 от 09.02.2015 предусмотрено не только наложение штрафа, но и конфискация предмета сделки, а также конфискация иностранной валюты и иных денежных средств, находившихся у виновного лица при себе на момент совершения правонарушения.

Так, имел место случай, продажи гражданином личного автомобиля марки «Фольксваген Джетта» стоимостью 20 000 рублей НБ Республики Беларусь, однако гражданин в качестве платежного средства принял иностранную валюту в сумме 10 000 долларов США. В результате указанный гражданин подвергнут административному взысканию в виде штрафа размером 50 базовых величин с конфискацией предмета правонарушения (10 000 долларов США).

В случаях обмена иностранной валюты между гражданами не стоит забывать о том, что ответственности подлежат две стороны. И помимо штрафа от 50 до 150 базовых величин законодательством также предусмотрена возможность конфискации иностранной валюты и иных денежных средств, находившихся у виновного лица при себе на момент совершения правонарушения.

В связи с вышеизложенным ОВД администрации Ленинского района города Бреста напоминает о необходимости соблюдения установленного законодательством Республики Беларусь порядка, при совершении валютных операций, необходимо проявлять бдительность при осуществлении операций с наличными деньгами, производить обмен денег только в банковских учреждениях и осуществлять расчет только рублями НБ Республики Беларусь.

Заместитель начальника Ленинского РОВД г.Бреста 
Дмитрий Козлов

 
Теги: Курсы валют, Брест
 
 
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В Республике Беларусь порядок осуществления валютных операций строго регламентирован действующим законодательством. Так, Указ Президента Республики Беларусь...
 
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