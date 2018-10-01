"Предохраняйся и не вздумай рожать "для любимого". Мнение о том, что стоит знать женщине до замужества

Журналист Зоя Атискова написала пост о том, что замужняя/разведенная женщина может посоветовать той, которая еще не вступила в брак и не родила детей — и он стал невероятно популярен. В комментариях женщины пишут: «Очень жаль, что мне никто не рассказал об этом в юности», а многие отмечают, что уже переслали пост своим дочерям.





«Оторваться от корней и отрастить свои. Хуже нет брака, чем слишком юный, когда с одной стороны границы ногами ломают родители, а с другой — почуявший права „главы семьи“ мальчишка-муж.

Более-менее ответить себе на вопросы „кто я“, „чего я хочу“, „как я этого добьюсь“. Это про личные скрепы-ценности, про образование, карьеру, хобби, свершения и т.д.

Обязательно попробовать секс во всех допустимых внутренним кодексом видах и проявлениях. Нет женщины несчастливее той, что знала одного-двух ну таких себе мужчин, разочаровалась в интиме напрочь и вяло имитирует восторги, думая „боже, давай кончай быстрее, это что, и есть знаменитый секс?“.

Наладить быт на свой вкус. Пожить одной хотя бы пару лет (не месяцев, девы, лет). Научиться готовить то, что нравится самой, а не „картошечку, как у его мамы“. Понять, какой дом (пещера, берлога, замок, хоббитовая нора) нужна лично тебе и почему. А не „здесь Вася поставит тренажер, тут будет хранить снасти, а здесь у него столитровый перегонный куб, штанга и кавказская овчарка, выноси швейную машинку, она мешает“.

Научиться уважать свои, а не чужие желания и образ жизни. Да, твоя йога и желание посмотреть сериальчик под мятный чай этим вечером важнее, чем его внезапный всплеск страсти и „я передумал, хочу к тебе, ща приеду“. Твои планы важны. Твои желания важны. Твое мнение — это мнение, а не „придумала чухню какую-то бабскую, пошли лучше пивка попьем, и вообще мужчинам надо уступать“.





Цени не только свои желания, но и нежелания. Ты имеешь право чего-то не хотеть. Ехать к его маме, рожать ребенка прямо сейчас, замуж, пьянку с его друзьями до утра, анальный секс или что там еще. Ты не хочешь. Этого достаточно.

Научись говорить „нет“. Говорить и не жалеть, не мучиться совестью, не думать, как он/она/они там живут с твоим отказом. Их проблемы.

Понять, что твоя карьера и работа должны быть для тебя важнее, чем его. Никогда не строй на двоих одну карьеру, если это его карьера. Свою строй, почему бы и нет. Но это несколько фантастичный сценарий.

Научись вести бюджет полностью самостоятельно и на практике. Экономить, а не крохоборничать, кстати, тоже.

Научись считать деньги, которые тратишь ради мужчины, свидания и т.д. Нет, это не он оплатил ресторан, а ты просто сидела красивая и теперь должна ему секс. Ты потратилась на косметику, прическу, белье, туфли (даже если не покупала их к свиданию, все равно потратилась), на эпиляцию, может, даже на психолога, потому что мандраж и незакрытые вопросы прежних отношений. Он в лучшем случае побрился, ага.

Пришел к тебе на домашний ужин — сколько потратила? А он что принес? Розу и шоколадку? Норовит регулярно столоваться и не вкладывается в продукты? Тебе оно надо?

Осознай, что мужчин кругом полно. Ни на одном свет не клином.





Заруби себе на носу, что размер имеет значение. Имеет, имеет, имеет.

Никогда не надейся, что „главное — это наша любовь, а сексу я его научу и все наладится“. Не-а. Вот вообще не-а. Если в постели все не так, просто уходи и не привязывайся.

Попробуй нащупать свой спорт, даже если совсем не лежит душа, движение — жизнь и все такое. И успей как следует втянуться. И да, будь готова к тому, что мужчина будет саботировать твой бег, йогу, танцы или что там у тебя.

Внятно выучи хотя бы один иностранный язык. Это тебе кажется, что некогда. По-настоящему некогда молодой матери и жене.

Посмотри мир. Приглядись к нему. И к населяющим его мужчинам, конечно. Гляди, как полиняли и выцвели мальчики-дяденьки, предлагающие тебе „не с нас началось“ и „всё как у людей“ плюс мамины шесть соток.

Научись ценить женскую дружбу и окружи себя ею. Потому что потом, когда будет *опа (а она будет), твое горделивое „я дружу только с мужчинами, с бабами мне скучно“ покажет свою изнанку. И она тебе не понравится.

Разберись с мировоззрением. С религией в том числе. Сложно быть в отношениях с людьми, которые не разделяют или навязывают. Длинношеие не дружат с трехрогими, или как там.

Научись знать-уважать-слышать свое тело и следить за здоровьем. Ни у кого нет на это так мало времени и сил, как у молодой матери и жены. Привычка к самотехосмотрам выручит.

Вытряхни из головы стереотипы про свой женский долг, сакральную стыдность женской физиологии, про „должна радовать глаз“ и т.д. Ты банку должна, если кредит брала. И более никому.

Заведи финансовую подушку безопасности и никогда не посвящай мужа/сожителя даже в факт ее существования. У тебя должно быть достаточно денег, чтобы протянуть полгода, если придется просто встать, взять ребенка на руки и уйти в никуда. Иногда идти приходится бегом. Да-да, с тобой этого не случится, а все остальные, кто попал, думали „вот выйду замуж, надеюсь, он начнет бить меня и детей, а то че как не семья, ну“.

Постарайся обзавестись собственным жильем и не спеши вкладывать его в „совместно нажитое“. Добрачное — значит твое. Только твоё. А со всеми этими „продадим, возьмем ипотеку, за десять лет выплатим“ всякое бывает. Ой, всякое.





А еще в иных случаях можно обнаружить, что было завещание. На детей от первого брака или родителей.

Кстати, ты тоже так можешь. Особенно, когда речь о твоем личном добрачном имуществе.

Вбей себе в голову никогда не брать на себя кредиты на чужие хотелки. Очень много разведенных мужчин рассекают на машинах, за которые их бывшие до сих пор платят. В самых сочных случаях кредит оформляется на себя, а авто — на него.

Ознакомься с тем, что такое „вовлеченное отцовство“ и „равное разделение родительских обязанностей“. Да, это когда он и памперсы меняет, и гулять водит, и в садик, и на родительское собрание, и кашу сварить, и подхватить на выходные, чтобы мама рванула с подругами на лыжах или, ну я не знаю, выпить.

Несогласных на такой сценарий в установленные отцы не брать.

Помни, что для баб подруги — это святое, всякий мужик понимать должен и не лезть между „корешицами“ с самого детства. Это у них там треп и сплетни, а у нас боевое сестринство и настоящая дружба.

Запомни, пожалуйста, что подбирать даже самых душевных и талантливых, красивых и непонятых „сидельцев“, наркоманов и алкоголиков, скорее всего, очень плохая идея. А уж заводить совместных детей на столь проспиртованных генах…

Учись защищаться. Юридически, физически. От этого могут зависеть твои здоровье и жизнь.

Научись более-менее опознавать и сбивать на подлете хотя бы очевидных *удаков: нарциссов, жлобов, патриархалов, пикаперов и манипуляторов.

Ну и да, как справедливо заметили в комментах, предохраняйся. Не рискуй своим репродуктивным здоровьем и здоровьем вообще (а то и жизнью), потому что он чего-то там не так чувствует и „осторожненько“.

Нет у тебя никаких „безопасных дней“, прерванный акт — это даже не смешно, а ВИЧ, гепатит и куча разноцветных ЗППП вполне могут ждать тебя в трусах от Гуччи.

Сохранять или прерывать беременность — решать только тебе. Это не у вас потом детей не будет. У тебя. У него будут. Это не он останется с ребенком на развалинах надежд и карьеры, если семья не заладится. А ты.

И не вздумай рожать „для любимого“, „маме внуков“ и т.д. Не уверена, что хочешь этого сама и для себя? Если подумать, то больше хочешь угодить кому-то там, чем ребенка?

Хочешь подарить кому-то целого живого человека за свой счет? Тебе оно надо?»

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

А что бы вы посоветовали себе в юности?