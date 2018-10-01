Елена Клеенкова: Пришло время для инициатив





Недавно в Минске прошёл круглый стол по вопросам местного самоуправления, который Совет Республики организовал совместно с Конгрессом местных и региональных властей Совета Европы. Во время обсуждения представители нашей страны проявили большую заинтересованность совершенствованием работы органов местного самоуправления. Тема становится актуальной, ведь перед органами самоуправления стоит задача стать новым эффективным механизмом решения проблем на самом близком к повседневной жизни человека уровне. Как отлажен этот механизм работы в нашем районе, с какими инициативами выступают наши депутаты, как ведётся работа с населением, корреспонденту «СК» рассказала председатель районного Совета депутатов Елена Клеенкова.





— Елена Александровна, сегодня важность и ответственность работы органов местного самоуправления в нашей стране выходит на первый план. Как строится их работа в нашем районе?

— Районный Совет депутатов является представительным органом государственной власти нашего района и основным звеном местного самоуправления, который обеспечивает на своей территории согласованную деятельность органов территориального общественного самоуправления. Она состоит из 8 сельских Советов, 30 депутатов районного Совета депутатов и 90 депутатов сельсоветов. Кроме этого, напрямую с населением работают 85 старост деревень, 86 старших по дому и 9 старших по улицам. В этом году ряды народных избранников обновились. Это люди неравнодушные, с активной жизненной позицией. Их знают, они пользуются авторитетом и могут способствовать оперативному решению проблем. Этому призваны способствовать и наши новые формы работы. Например, за это лето уже доказало свою эффективность проведение дней деревни и земляка. Полным ходом идёт подготовка к проведению дня сельсовета в Красногорском сельском Совете. Органами самоуправления ежедневно проводится работа по привлечению населения к благоустройству дворовых территорий, подъездов, правовому и нравственному воспитанию, проявляют заботу о престарелых людях, многодетных семьях, содействуют проведению культурно-массовых и спортивных мероприятий.

— Одно из приоритетных направлений деятельности советов и органов территориального общественного управления — благоустройство населённых пунктов и наведение порядка на земле. Как обстоят дела в данном направлении деятельности?

— Сейчас в районе проходит второй по счёту месячник по благоустройству в районе. Также всё лето организации и предприятия города принимали участие в экологической кампании «Обустроим малую родину», акции «Благоустройство малой родины», конкурс «Лучшее подворье». Уверена, что проведение общих дел по благоустройству должно стать доброй традицией. А инициаторами их — жители населённых пунктов.Когда идёт инициатива от населения, тогда и работа спорится, и видны её положительные результаты. Поэтому я призываю мстиславчан выйти с предложениями по мероприятиям по благоустройству и проведению различных трудовых акций. Всем жителям района необходимо занять более активную гражданскую позицию, уходить от иждивенчества в этом вопросе. Наводить порядок на землях общего пользования, местах захоронений, кладбищах — дело каждого. В эти дни проходят сессии сельских депутатов совместно со старостами, где обсуждается участие жителей населённых пунктов в наведении порядка на земле. Есть также задумка, чтобы председатели сельисполкомов фотографировали факты благоустройства как положительного, так и отрицательного характера, создавали презентации и показывали их людям. Фотографии могут сказать больше, чем слова.

— Что вы думаете о начале работы вновь избранного депутатского корпуса района?

— Депутаты энергично включились в работу с первой сессии. Например, с начала года народные представители активно пользовались такой формой работы, как депутатский запрос. Это вносимое депутатом предложение на сессии Совета в письменной форме с просьбой дать официальное разъяснение или изложить позицию по вопросам, касающимся важных общественных интересов избирателей их участка. В основном они касались различных коммунально-бытовых проблем. Все запросы были рассмотрены и решены.

— Как со своими обязанностями справляются председатели сельисполкомов? Какая работа ими проводится?

— В нашем районе сельисполкомы возглавляют люди ответственные, заинтересованные в развитии и благополучии своих территорий. Мы работаем в тесном сотрудничестве, постоянно созваниваемся, обмениваемся информацией. Еженедельно я стараюсь посещать сельсоветы, видеть ситуацию и проблемы своими глазами. Много вопросов удалось решить во время проведения дней деревни. Ведь для эффективной работы нужно быть всегда в курсе событий. И здесь на первый план выступают старосты и сельские депутаты, которые являются главными помощниками председателей, зная, чем живут жители, что их волнует. Кроме этого, мы ведём серьёзный контроль за выполнением проблемных вопросов граждан. Значительное внимание уделяется профилактике пожаров. Перед началом отопительного сезона обследуется каждое домовладение, посещаются семьи. Создана и постоянно действует комиссия по координации работы по содействию занятости населения, в том числе выездная. Местное самоуправление должно оперативно помогать решать проблемы жителей конкретной территории. И от того, насколько плодотворно и эффективно они работают, в значительной степени зависит настроение людей и авторитет местной власти в целом.

— С какими инициативами выступают жители сельских советов? Как они реализуются в жизни?

— Особой похвалы заслуживают старосты деревень, которые постоянно организуют односельчан на различные полезные дела. Поэтому отмечу работу старост д. Усполье Лилии Ильяновой, аг. Селец Зои Королёвой, д. Шумяничи Михаила Дорожкина.

Положительным примером стал поступок жителей д. Шамово, которые решили благоустроить природный источник и за счёт собранных средств установить каплицу. В Ходосах жители многоквартирного дома благоустроили игровую площадку для детей, в д. Доброе депутат сельского Совета депутатов Андрей Казаков организовал обустройство местного природного источника. В д. Сапрыновичи, аг. Мишни, Андраны также по инициативе жителей были обустроены спортивные площадки. Сегодня мы нуждаемся в активных и неравнодушных людях, ведь чтобы решать любые проблемы, мы должны объединиться и взяться за дело сообща.