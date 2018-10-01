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Акция «Выход есть!» на Лоевщине
02.10.2018 — Разное | Лоевский край
Спасатели совместно с активистами молодежного отряда охраны правопорядка в рамках республиканской акции «Выход есть!» провели профилактические мероприятия в общежитии Лоевского педагогического колледжа.
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Спасатели совместно с активистами молодежного отряда охраны правопорядка в рамках республиканской акции «Выход есть!» провели профилактические мероприятия в...
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