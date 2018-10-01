Акция «Выход есть!» на Лоевщине

Спасатели совместно с активистами молодежного отряда охраны правопорядка в рамках республиканской акции «Выход есть!» провели профилактические мероприятия в общежитии Лоевского педагогического колледжа.

Пятиэтажное здание общежития педагогического колледжа имеет сложную планировку и обеспечено тремя запасными эвакуационными выходами. Активисты в ходе мероприятий проверили состояние пожарной безопасности на объекте, наличие свободного доступа к эвакуационным выходам, наличие и исправность первичных средств пожаротушения, сигнализации, а также знания персонала действий в случае возникновения пожара. В здании общежития в начале учебного года проводилась тренировочная эвакуация. А с учащимися первого курса была проведена беседа о правилах пожарной безопасности. В ходе проведения акции произошла несанкционированная сработка пожарной сигнализации. Оказалось, что на пятом этаже общежития в ходе приготовления пищи произошло задымление на кухне. Эвакуация длилась считанные минуты. Персонал действовал согласно должностным инструкциям. Ребята выходили на улицу не спеша, никто не паниковал. Скажем так, что тренировочные эвакуации прошли не зря.

Лоевское РОЧС.

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