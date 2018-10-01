Комитет государственного контроля Гомельской области 3 октября с 12.00 до 13.00 проводит горячую телефонную линию по вопросу наведения порядка на сельскохозяйственных производственных объектах.

Специалисты госконтроля внимательно изучат каждое обращение, изложенные проблемы и недостатки будут рассмотрены и получат объективную оценку, конструктивные предложения найдут применение в рамках компетенции контрольного ведомства.

Обратиться на горячую телефонную линию и задать вопрос можно по телефону в г. Гомеле: 8(0232)23-83-72.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Комитет государственного контроля Гомельской области проведет горячую телефонную линию Комитет государственного контроля Гомельской области 3 октября с 12.00 до 13.00 проводит горячую телефонную линию по вопросу наведения порядка на...