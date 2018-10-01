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Комитет государственного контроля Гомельской области проведет горячую телефонную линию
02.10.2018 — Разное | Лоевский край
Комитет государственного контроля Гомельской области 3 октября с 12.00 до 13.00 проводит горячую телефонную линию по вопросу наведения порядка на сельскохозяйственных производственных объектах.
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Комитет государственного контроля Гомельской области 3 октября с 12.00 до 13.00 проводит горячую телефонную линию по вопросу наведения порядка на...
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