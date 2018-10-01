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Комитет государственного контроля Гомельской области проведет горячую телефонную линию

02.10.2018 — Разное | Лоевский край  
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Комитет государственного контроля Гомельской области проведет горячую телефонную линиюКомитет государственного контроля Гомельской области 3 октября с 12.00 до 13.00 проводит горячую телефонную линию по вопросу наведения порядка на сельскохозяйственных производственных объектах.
Специалисты госконтроля внимательно изучат каждое обращение, изложенные проблемы и недостатки будут рассмотрены и получат объективную оценку, конструктивные предложения найдут применение в рамках компетенции контрольного ведомства.
Обратиться на горячую телефонную линию и задать вопрос можно по телефону в г. Гомеле: 8(0232)23-83-72.

 
Теги: Гомель
 
 
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Комитет государственного контроля Гомельской области 3 октября с 12.00 до 13.00 проводит горячую телефонную линию по вопросу наведения порядка на...
 
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