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Сотрудники финских компаний спят на работе

02.10.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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Сотрудники финских компаний спят на работе

Руководство фирм планирует, что таким образом улучшится самочувствие сотрудников и повысится их работоспособность.

Руководители финских предприятий, в основном коммерческих, начали предоставлять сотрудникам возможность поспать днем и даже нанимают для этого специальных инструкторов. Возможность отдохнуть днем также предоставляют в школах и церквях. На дневной сон во время рабочего дня обычно выделяют полчаса. Сообщает издание Ylе.

Источник: БЕЛТА.

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Руководство фирм планирует, что таким образом улучшится самочувствие сотрудников и повысится их работоспособность. Руководители финских предприятий,...
 
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