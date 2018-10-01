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Сотрудники финских компаний спят на работе
02.10.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
Руководство фирм планирует, что таким образом улучшится самочувствие сотрудников и повысится их работоспособность.
Руководители финских предприятий, в основном коммерческих, начали предоставлять сотрудникам возможность поспать днем и даже нанимают для этого специальных инструкторов. Возможность отдохнуть днем также предоставляют в школах и церквях. На дневной сон во время рабочего дня обычно выделяют полчаса. Сообщает издание Ylе.
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Руководство фирм планирует, что таким образом улучшится самочувствие сотрудников и повысится их работоспособность. Руководители финских предприятий,...
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