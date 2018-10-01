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Появился внезапно. В Лиде пешеход попал под колеса «Фиата»
Наезд, после которого госпитализировали пешехода, произошел в минувшую субботу на 3-м километре автодороги «Западный обход города Лиды».
В девять вечера местный житель вышел на проезжую часть справа от «Фиата». В каком состоянии находился до происшествия – установит экспертиза.
Дама-водитель не поняла, откуда мужчина появился на ее пути. Участок, на котором случился наезд, обозначен информационным знаком «Внимание! Пешеходы на дороге». Кроме этого, произошел он в сотне метров от обозначенной дорожной разметкой искусственной неровности, сообщает
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Наезд, после которого госпитализировали пешехода, произошел в минувшую субботу на 3-м километре автодороги «Западный обход города Лиды». В девять вечера местный...
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