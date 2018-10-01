Предложения об использовании пустующих жилых домов Пинского района принимаются в течение месяца

Комиссия по обследованию состояния жилых домов, расположенных в сельской местности принимает предложения всех заинтересованных лиц в течение одного месяца с момента опубликования сведений о пустующих жилых домах, подлежащих включению в регистр учета пустующих домов, находящихся в сельской местности, принимаются по адресу: г. Пинск, ул. Днепровской флотилии, 21, кабинет № 66, тел. 31-70-39.



Перечень пустующих жилых домов, подлежащих включению в регистр учета пустующих домов, находящихся в сельской местности

Ставокский сельсовет:

д. Кривчицы, ул. Болотная, 23, 1958 года постройки, общая площадь 20 кв. м. Принадлежит (принадлежал) Полюховичу Ивану Ивановичу.

Загородский сельсовет:

д. Камень, ул. Комарова, 19, 1920 года постройки, общая площадь 56,05 кв. м. Принадлежит (принадлежал) Солоневич Феодосии Ивановне;

д. Круглое, ул. Гагарина, 17, 1958 года постройки, общая площадь 55,08 кв. м. Принадлежит (принадлежал) Пошелюк Надежде Никитичне.

Поречский сельсовет:

д. Поречье, ул. Центральная, 63, 1928 года постройки, общая площадь 54,31 кв. м. Принадлежит (принадлежал) Новик Христине Павловне;

д. Поречье, ул. Центральная, 172, 1939 года постройки, общая площадь 55,26 кв. м. Принадлежит (принадлежал) Пудовкиной Валентине Фоминичне.

Боричевичский сельсовет: