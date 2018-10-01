Предложения об использовании пустующих жилых домов Пинского района принимаются в течение месяца

Комиссия по обследованию состояния жилых домов, расположенных в сельской местности принимает предложения всех заинтересованных лиц в течение одного месяца с момента опубликования сведений о пустующих жилых домах, подлежащих включению в регистр учета пустующих домов, находящихся в сельской местности, принимаются по адресу: г. Пинск, ул. Днепровской флотилии, 21, кабинет № 66, тел. 31-70-39.
Перечень пустующих жилых домов, подлежащих включению в регистр учета пустующих домов, находящихся в сельской местности
Ставокский сельсовет:
д. Кривчицы, ул. Болотная, 23, 1958 года постройки, общая площадь 20 кв. м. Принадлежит (принадлежал) Полюховичу Ивану Ивановичу.
Загородский сельсовет:
д. Камень, ул. Комарова, 19, 1920 года постройки, общая площадь 56,05 кв. м. Принадлежит (принадлежал) Солоневич Феодосии Ивановне;
д. Круглое, ул. Гагарина, 17, 1958 года постройки, общая площадь 55,08 кв. м. Принадлежит (принадлежал) Пошелюк Надежде Никитичне.
Поречский сельсовет:
д. Поречье, ул. Центральная, 63, 1928 года постройки, общая площадь 54,31 кв. м. Принадлежит (принадлежал) Новик Христине Павловне;
д. Поречье, ул. Центральная, 172, 1939 года постройки, общая площадь 55,26 кв. м. Принадлежит (принадлежал) Пудовкиной Валентине Фоминичне.
Боричевичский сельсовет:
д. Гривковичи, ул. Центральная, 5, 1950 года постройки, общая площадь 50,10 кв. м. Принадлежит (принадлежал) Колбу Юрию Васильевичу;
д. Гривковичи, ул. Центральная, 22, 1955 года постройки, общая площадь 52,11 кв. м. Принадлежит (принадлежал) Богатко Василию Петровичу;
д. Лозичи, ул. Зеленая, 5, 1953 года постройки, общая площадь 68,62 кв. м. Принадлежит (принадлежал) Шоломицкому Григорию Петровичу.