Жители Беларуси смогут принять участие в переписи населения через Интернет

Как сообщили в пресс-службе Главы государства, жители Беларуси заполнят переписные листы через Интернет. Это предусмотрено соответствующими изменениями, которые Президент Беларуси Александр Лукашенко внес в Указ от 24 октября 2016 г. № 384 «О проведении в 2019 году переписи населения Республики Беларусь».

«Респондентам будет предоставлена возможность принять участие в переписи населения путем самостоятельного заполнения переписных листов в Интернете», — отметили в пресс-службе Президента.



Напомним, перепись населения пройдет в Беларуси в 2019 году – с 4 по 30 октября.

В переписных листах будет несколько десятков вопросов. Например, они касаются даты и места рождения респондента, пола, состояния в браке, места проживания, образования, количества детей, источников средств к существованию, работы, типа и площади занимаемого помещения и других основных социально-экономических характеристик; идентификационный номер; планирование рождения детей; причина, по которой респондент не работает в населенном пункте по месту жительства; планы выехать из Беларуси; частота выездов на работу на территорию другого государства; наличие у кого-либо из членов домохозяйства земельных участков (их части) и (или) сельскохозяйственных животных; характеристика земельных участков и цели их использования и другие.