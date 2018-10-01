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Юношеская (U17) сборная Беларуси обыграла хоккеистов из Финляндии на турнире в Пекине

02.10.2018 08:43 — Разное | Tut.by  
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Юношеская (U17) сборная Беларуси по хоккею 1 октября одолела команду из Финляндии в стартовом матче турнира Bauer cup в Пекине, сообщает пресс-служба ФХБ.


Фото: hockey.by

Финляндия — Беларусь — 1:3 (0:1, 1:0, 0:2).

Беларусь-U17: А. Колосов; Буйнич — Кузьмин, Кузнецов (капитан) — Пинчук — Спат; Ереметько — Юзленко, Пироговский — Герасимов — Михалев; Долкарт — Парфенюк, Демидович — М. Ярута — Антонович; Стрелковский — Чен — Ю; К.Ярута.

Шайбы у Беларуси: 0:1 — Антонович (М.Ярута, Демидович, 9.40), 1:2 — Спат (Кузнецов, Пинчук, 34.51), 1:3 — Юзленко (Пинчук, Кузнецов, 41.56).

Соперниками белорусской команды была не сборная, а команда финского Центра хоккейного развития (примерный аналог РЦОП «Раубичи» в Беларуси). Причем если в составе команды Паси Катайя был лишь один игрок 2002 года рождения, а костяк составляли исполнители на год старше, то основу дружины Павла Перепехина составляли как раз-таки игроки 2002 года, и нескольким не стукнуло еще и шестнадцати.

Белорусы не стушевались перед авторитетом финской школы, ни минуты по ходу матча не уступали в счете более возрастным соперникам. Счет 1:1 держался без малого полчаса — с 17-й по 35-ю минуты. А затем Илья Спат вывел белорусов вперед (2:1). Оставалось продержаться чуть более 10 минут до финальной сирены, с чем белорусы справились с запасом. Они не только сохранили свои ворота в неприкосновенности, но в одной из контратак сумели поразить чужие — 3:1.

«Кубок Бауэра» имеет две регламентные особенности. Первая чисто техническая: решением оргкомитета периоды решено урезать до 15 минут. Вторая — стратегическая для Китая, который готовится к домашней зимней Олимпиаде-2022: в состав каждой команды добавляются несколько местных игроков. В случае с белорусами таковыми в понедельник стали центрфорвард Вон Чен и вингер Тим Ю, составившие компанию Егору Стрелковскому в одной смене.

Самоотдача у обоих китайцев явно превалирует над выучкой, но по крайней мере в старании им нельзя было отказать.


Фото: hockey.by

Комментируя экзотическую кадровую инъекцию, наставник белорусов после матча с улыбкой заметил: «Они работали с заметной самоотдачей, так что как минимум не были лишними. К тому же по правилам турнира такое прибавление принимает каждая команда, а значит в любом случае шансы одинаковы».

Павел Перепехин (главный тренер сборной Беларуси-U17):

— Провели хороший матч, в ходе которого по большому счету можно было посетовать только на процент реализации голевых моментов, которых создали немало. Но и того, что реализовали, хватило для успеха. Вообще главное, что нам дает турнир, подобный этому — международный опыт. Не мог не отметить, насколько по-другому ребята готовились к игре с финнами и как ее проводили. Они, считай, впервые в жизни почувствовали, что представляют здесь целую страну. И мне понравилось, как они к этому отнеслись.

Другие результаты первого дня:

США — Германия — 8:0, Россия — Латвия — 3:2 (по буллитам).

2 октября команда Беларуси сыграет с россиянами.

 
 
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Юношеская (U17) сборная Беларуси по хоккею 1 октября одолела команду из Финляндии в стартовом матче турнира Bauer cup в Пекине.
 
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