Проверено на себе. 13 способов пережить эту осень без ужасного настроения и соплей

Ну что, настроение ухудшается синхронно погоде, а жизненные силы стремятся к нулю? Мы не адепты позитивного мышления , но все же верим, что создавать хорошее настроение своими собственными силами волне реально. Главное — немного подтолкнуть себя в правильном направлении, для начала — набросав планы на осень.



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Гулять

Осень в этом году выдалась на редкость чудесной. И хотя в последние дни заметно похолодало, солнце все еще радует нас своим присутствием. Поэтому надо пользоваться моментом и ловить последние лучики тепла: как можно чаще ходить на прогулки или выбраться на осенний пикник.

Утепляться

Тепло — одно из обязательных условий нашего комфорта. Современные тренды очень кстати предлагают нам уютные оверсайзные пальто, объемные непродуваемые пуховики, шапки и шарфы самых немыслимых фасонов и расцветок, теплые яркие колготки. Не забудьте купить по-настоящему теплое одеяло и шерстяные носки.





Фаршировать перец

А также тушить овощи, варить густые, насыщенные супы, готовить глинтвейн, печь яблочные пироги, наполняя дом ароматом корицы.

Создавать уют

Даже с минимальными финансовыми вложениями можно здорово преобразить квартиру, подготовив ее к холодному сезону. Несколько уютных пледов, несколько пушистых декоративных подушек и много свечей — и вот настрой совсем другой. Уюту способствуют также несколько небольших источников света в разных углах комнаты: например, торшер, бра и ночник.





Сделать утро комфортным

Часто именно необходимость вставать по раннему звонку будильника делает осенне-зимний сезон невыносимым. Как ни странно, но сделать утро более комфортным может помочь более ранний подъем. Включать приятную музыку, принимать теплый душ, неспешно завтракать — без суеты и суматохи жизнь покажется немного легче.

Читать

Классика жанра — завернувшись в теплый плед, пить горячий шоколад и читать хорошую книгу. Традиционно к осени издательства готовят для нас массу долгожданных новинок, так что проблем с выбором книги точно не будет — только успевай читай.





Придумывать ритуалы дождливого дня

Для дней, когда погода совсем уж никудышная, советуют придумывать специальные ритуалы дождливого дня. В зависимости от личных предпочтений кто-то может собирать в доме друзей и вместе готовить пиццу, кто-то устраивать поход в кино или вечер шопинга, кто-то с книгой под мышкой выбираться в ближайшую кофейню, а кому-то просто стоит отпроситься с работы и провести день в горячей пенной ванне или под одеялом, с новым сезоном любимого сериала.

Планировать зиму

Строить планы — вот что часто помогает нам держаться на плаву. Планировать ближайшую неделю, выходные, ближайшие месяцы и отпуск, который еще совсем не скоро. Чтобы приближение зимы с ее морозами и завирухами не казалось таким пугающим, можно строить на зиму приятные планы: писать списки новогодних подарков, планировать меню праздничного стола, обдумывать зимний гардероб.





Заботиться о себе

Себя надо любить и баловать, а осень как раз самое подходящее время для того, чтобы укутать себя в мягкий кокон заботы. Например, смена сезона — отличный повод сменить и летний уход, накупить новых, красивых баночек и тюбиков, баловать свою кожу масками, ароматными маслами и кремами.

Поддерживать здоровье

Валяться в постели с температурой, больным горлом и заложенным носом — так себе занятие. Вирусы — штука коварная, но хотя бы попытаться свести риск заражения к минимуму вполне в наших силах. Как минимум мы можем избегать переохлаждения, укреплять иммунитет, пить достаточное количество жидкости, следить за тем, чтобы питание было рациональным и сбалансированным. И никакого геройства — при первых признаках простуды в обязательном порядке укладываемся в постель.

Правильно организовывать выходные

Правильно проведенные выходные — это практически мини-отпуск. Можно выбраться на природу, можно встретиться с друзьями в кафе за поздним завтраком, плавно перетекающим в обед, а можно просто отключить все телефоны и по-настоящему выспаться.





Искать источники энергии

Часто осенью организм начинает впадать в спячку, появляется апатия, слабость. Если сил не хватает, а лежать времени нет, надо обратиться к источникам энергии. Контрастный душ и утренняя зарядка, бассейн, утренние пробежки, йога или пилатес — выбираем, что нам больше по душе.

Не спешить

И все же не стоит быть к себе слишком строгой — при первой возможности позволяйте себе подольше поспать и побольше отдыхать. Дела не заканчиваются никогда, а себя надо беречь.

Хорошей вам осени!