Доходы БФЛА за время правления Вадима Девятовского выросли более чем в 10 раз

На конференции Белорусской федерации легкой атлетики председатель ревизионной комиссии Эрнест Еременко поделился данными о доходах организации, возглавляемой Вадимом Девятовским, который заступил на пост в 2014 году. Цифровую раскладку в своей статье представил присутствовавший на конференции корреспондент «Прессбола» Борис Тасман.



Вадим Девятовский. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

— Кратким и весьма информативным получился отчет бессменного председателя ревизионной комиссии Эрнеста Еременко. Он сообщил, что доходы БФЛА за четырехлетие существенно выросли. В 2014 году они составляли (в сопоставимых цифрах) около 180 тысяч рублей, сейчас приближаются к двум миллионам. Налицо более чем десятикратный рост. Из них 305 тысяч использованы на приобретение фармакологии, 188 тысяч пошли на призовые, 15,5 тысяч — денежные вознаграждения. В процентном отношении: 56,5% доходов истрачено на соревнования, 13% — на вознаграждения. То есть более двух третей идет на развитие, резюмировал Эрнест Николаевич.

Зарплата 24 штатных сотрудников БФЛА составляет 22,4% от доходов. В нынешнем году получено экипировки на 99 тысяч долларов. Из ИААФ в минувшем году поступило 64 тысячи долларов, в нынешнем — пока 58 тысяч.

Еременко отметил, что работа по привлечению в ряды БФЛА ведется слабо. Сейчас в Гродненской области 618 членов, Гомельской — 453, Могилевской — 357, Брестской — 308, Витебской — 147. Впечатляет цифра по столице — 1!