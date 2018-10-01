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Сооснователь Microsoft сообщил о наличии у него раковой опухоли

02.10.2018 09:15 — Разное | Tut.by  
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Аллен выпустил сообщение, что у него обнаружены неходжкинские лимфомы — злокачественная опухоль. С аналогичным заболеванием бизнесмен уже боролся девять лет. Тогда ему удалось вылечиться, сообщает РБК со ссылкой на Reuters.


Изображение: Miles Harris / wikipedia.org

Аллен пообещал, что приложит все усилия, чтобы и на этот раз справиться с раковым заболеванием. Он также заверил, что не намерен отказываться от бизнес-деятельности.

«За прошедшие девять лет медицина достигла значительного прогресса. Врачи настроены оптимистично и видят положительную динамику после первых сеансов терапии», — сообщил Аллен.

Бизнесмен был одним из основателей Microsoft, однако в 1983 году покинул компанию из-за проблем со здоровьем. Сейчас он возглавляет компанию Vulcan Inc., чьи сферы деятельности варьируются от недвижимости до космонавтики. Помимо этого Аллен владеет акциями в нескольких спортивных командах США, среди которых баскетбольный клуб из Портленда, а также футбольный клуб «Сиэтл Саундерс».

В этом году Forbes оценил состояние Аллена 20,5 млрд долларов, что позволило бизнесмену оказаться на 44-м месте в списке богатейших людей планеты.

 
 
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Аллен пообещал, что приложит все усилия, чтобы и на этот раз справиться с раковым заболеванием.
 
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