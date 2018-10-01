Сооснователь Microsoft сообщил о наличии у него раковой опухоли

Аллен выпустил сообщение, что у него обнаружены неходжкинские лимфомы — злокачественная опухоль. С аналогичным заболеванием бизнесмен уже боролся девять лет. Тогда ему удалось вылечиться, сообщает РБК со ссылкой на Reuters .



Изображение: Miles Harris / wikipedia.org

Аллен пообещал, что приложит все усилия, чтобы и на этот раз справиться с раковым заболеванием. Он также заверил, что не намерен отказываться от бизнес-деятельности.

«За прошедшие девять лет медицина достигла значительного прогресса. Врачи настроены оптимистично и видят положительную динамику после первых сеансов терапии», — сообщил Аллен.

Бизнесмен был одним из основателей Microsoft, однако в 1983 году покинул компанию из-за проблем со здоровьем. Сейчас он возглавляет компанию Vulcan Inc., чьи сферы деятельности варьируются от недвижимости до космонавтики. Помимо этого Аллен владеет акциями в нескольких спортивных командах США, среди которых баскетбольный клуб из Портленда, а также футбольный клуб «Сиэтл Саундерс».

В этом году Forbes оценил состояние Аллена 20,5 млрд долларов, что позволило бизнесмену оказаться на 44-м месте в списке богатейших людей планеты.