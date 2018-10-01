Дочь Гульнары Каримовой покинула Узбекистан

Instagram . Это следует из ее публикаций в





Иман Каримова выложила на своеё странице в соцсети фото посадочного талона на рейс HY201 "Узбекистон хаво йуллари" по маршруту Ташкент-Лондон 28 сентября.





На второй фотографии подписано: «Не все могут взломать. Берегите свои „devices“ когда вылетаете из Ташкента, так как их могут просто хакнуть как мой компьютер. Но это только если за вами „присматривают“ и заботятся одновременно».





В Лондоне проживает сын Гульнары и старший брат Иман - Ислам Каримов (младший), которой в начале текущего года попросил убежища в Великобритании. Старший внук Каримова проживает в Лондоне с тех пор, как в Узбекистане в отношении его матери, старшей дочери бывшего президента, началось уголовное расследование.





Об Иман не было ничего слышно, с тех пор, как её мать посадили под домашний арест в 2015 году.











