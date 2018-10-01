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Дочь Гульнары Каримовой покинула Узбекистан

02.10.2018 09:08 — Разное | Партизан  
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Дочь Гульнары Каримовой и внучка первого президента Узбекистана Иман Каримова 28 сентября вылетела из Ташкента в Лондон.

Это следует из ее публикаций в Instagram.

Иман Каримова выложила на своеё странице в соцсети фото посадочного талона на рейс HY201 "Узбекистон хаво йуллари" по маршруту Ташкент-Лондон 28 сентября.

На второй фотографии подписано: «Не все могут взломать. Берегите свои „devices“ когда вылетаете из Ташкента, так как их могут просто хакнуть как мой компьютер. Но это только если за вами „присматривают“ и заботятся одновременно».

В Лондоне проживает сын Гульнары и старший брат Иман - Ислам Каримов (младший), которой в начале текущего года попросил убежища в Великобритании. Старший внук Каримова проживает в Лондоне с тех пор, как в Узбекистане в отношении его матери, старшей дочери бывшего президента, началось уголовное расследование.

Об Иман не было ничего слышно, с тех пор, как её мать посадили под домашний арест в 2015 году.



В последний раз информацию о судьбе Гульнары Каримовой Генеральная прокуратура Узбекистана обнародовала 28 июля 2017 года на своем официальном сайте. По данным Генпрокуратуры, в августе 2015 года суд в Ташкенте назначил Каримовой 5 лет ограничения свободы, признав ее виновной в уклонении от уплаты налогов, хищениях, вымогательстве и уничтожении документации оффшорных компаний. Позже в Узбекистане против Гульнары Каримовой открыли новое уголовное дело. По данным Генпрокуратуры, Каримовой предъявлены обвинения по таким статьям, как мошенничество, сокрытие иностранной валюты, нарушение таможенного законодательства и легализация доходов, полученных преступным путем.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Дочь Гульнары Каримовой и внучка первого президента Узбекистана Иман Каримова 28 сентября вылетела из Ташкента в Лондон.
 
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