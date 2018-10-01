Государство заманило себя в ловушку, а платят за это граждане

"Завтра твоей страны" . В 2015 году на бюджет повесили 1,4 миллиарда долларов долгов госпредприятий, в 2016 году — 400 миллионов, в 2017 году — 2 миллиона. Казалось бы, тенденция наметилась приятная — с каждым годом государство берет на себя все меньше обязательств неплатежеспособных госкомпаний, пишет





Долги госсектора перед бюджетом близки к 30 миллиардам рублей





Суммы на погашение долгов госпредприятий действительно снизились. Но произошло это за счет того, что во многих случаях государство напрямую взяло долги госкомпаний на себя, отмечает эксперт Центра экономических исследований BEROC Дмитрий Крук.





— По сути государство выкупило эти долги у банков. Теперь предприятия должны государству. А оно уже предоставляется отсрочки, рассрочки и тому подобное, — объясняет эксперт.





По такой же схеме значительную часть долгов переоформили на местные органы власти. В итоге, цифры о задолженности компаний перед банками больше не пугают. Но проблема трансформировалась в то, что консолидированный бюджет недополучает доходы в виде погашения этих долгов.





— Суммы, озвученные в открытых источниках о долге госпредприятий в целом перед консолидированным бюджетом чуть меньше 30 миллиардов рублей. Сроки погашения обозначены разные, вплоть до 10-15 лет. Но это весьма серьезная сумма, которая уже сегодня представляет собой явную нагрузку на бюджет, — считает экономист.

Причем в ближайшие годы проблема с доходной частью бюджета будет становиться все более актуальной, потому что внешнеэкономическая конъюнктура вряд ли будет такой же удачной, как сейчас.

— В этом году поступления от внешнеэкономической деятельности позволяют немного нейтрализовать проблему. А когда доходов будет становиться все меньше, эти средства очень пригодились бы. Они могли бы стать важным источником фискальной стабильности, — подчеркивает Дмитрий Крук.

Если внешняя торговля не будет приносить удачных доходов, а долги госпредприятий останутся прежними, встанет вопрос урезания расходов бюджета, несмотря на то, что экономические власти уже по максимуму сократили эти расходы.

Верным и логичным решением в сложившейся ситуации эксперт видит перестать, наконец, оказывать регулярную поддержку убыточным компаниям за счет государственных средств и распространить на госсектор те условия, которые предусмотрены законом для всех компаний. Те, что не справятся с долговой нагрузкой, по законам рынка, будут подвержены процедуре санации или банкротства.





— Проблема в том, что негласно крупные госпредприятия от инициации этой процедуры защищены. Вот и получается, что они существуют в такой замороженной ситуации, — очерчивает ситуацию эксперт.

Экономист признает, что ликвидация убыточных госкомпаний приведет к неприятным социальным последствиям. Но средства, которые бюджет теряет сейчас на подпитку полумертвого состояния предприятий, государство сможет напрямую направить на поддержку граждан. Это лучше, чем бесконечное откладывание проблемы на завтра, которое, во-первых, продолжает практику накапливания долгов и убытков в госсекторе, во-вторых, держит людей в состоянии заложников административного регулирования, в ожидании очередной реструктуризации, регулярных увольнений, низких зарплат и временами вынужденных неоплачиваемый отпусков.









Почему за 25 лет ничего не изменилось

Теоретически госпредприятия можно было бы поставить в равные условия с частными, чтобы отфильтровать те, что способны выжить от «ходячих мертвецов». Но этого не произойдет еще долго, убежден старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб, потому что это противоречит «уникальной белорусской экономической модели, доказавшей свою эффективность».

— То, что мы это все сохраним, ничего не обанкротим и будем развивать, это взгляд нашей высшей политической власти на экономику. Этот взгляд последние 25 лет не менялся. И пока никому не удалось высшую политическую власть заставить поменять свой взгляд на то, как должна работать экономика. Я не вижу причин для изменения ситуации в будущем, — аргументирует эксперт.



