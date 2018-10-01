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Шестая дочь президента Таджикистана возглавит один из крупных банков в стране

02.10.2018 08:49 — Разное | Партизан  
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Хасан Асадуллозода, шурин президента Таджикистана Эмомали Рахмона собирается покинуть кресло председателя правления «Ориёнбанка», одного из самых крупных банков страны, сообщает таджикский новостной веб-сайт «Ахбор».

Источник сайта сообщил, что Асадуллозода может уйти уже в ноябре, после запуске первой турбины Рогунской ГЭС, а на его место придет Зарина Эмомали Рахмон, шестая дочь президента Таджикистана, которая сейчас занимает пост зампредседателя «Ориёнбанка».

Хасан Асадуллозода собирается после запуска первой турбины Рогунской ГЭС в ноябре этого года уступить кресло председателя правления "Ориёнбанка” молодому поколению. Один из близких Хасана Асадуллозода подтвердил этот план.

Он заявил, что Асадуллозода своим преемником видит своего заместителя Зарину Эмомали Рахмон, шестую дочь президента Эмомали Рахмона.

«Ориёнбанк» с капиталазицией почти в 2,5 миллиарда сомони (почти 260 миллионов долларов) является один из четырех самых крупных банков Таджикистана. Банком с 2001 года руководит Хасан Асадуллозода. В официальном вебсайте "Ориёнбанка” указано, что первым зампредом правления банка является Шухрат Исматуллоев, заместителями Зарина Рахмон и Одилшо Кабиров, а председателем Совета наблюдателей Хаким Солиев – бывший министр экономики и торговли Таджикистана.

Зарине Эмомали Рахмон 24 года. Она была назначена на пост заместителя правления «Ориёнбанка» в начале 2017 года.

Имя шестой из семи дочерей президента Таджикистана впервые стало известно обществу в 2010 года, когда еще 16-летняя Зарина Рахмон после возвращения из учебы в Британии, начала вести как диктор программу новостей государственного телевидения на английском языке. В гостелевидении Зарина Рахмон подготовила также несколько телепередач на тему психологии.

Она скоро ушла из телевидении, а в 2013 году вышла замуж за Рамза Зухурова – сына Бега Сабура, начальника Службы связи при правительстве Таджикистана. Бег Сабур в одном интервью подтвердив бракосочетание сына с дочерью президента, сказал, что «Зарина Рахмон дорога мне как мои две собственные дочери».

Рамз Зухуров окончил авиационную Академию города Алматы (Казахстан) и вместе с младшим братом Сиёвушом Зухуровым руководит несколькими компаниями, в том числе «Ошно групп» и «О Мобайл» , которые приобрели исключительное право на продажу сим-карт в Таджикистане.

 
Теги: Новости
 
 
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Хасан Асадуллозода, шурин президента Таджикистана Эмомали Рахмона собирается покинуть кресло председателя правления «Ориёнбанка», одного из самых крупных...
 
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