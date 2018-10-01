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Замминистра транспорта: Между Беларусью и Литвой осталось решить одну проблему

02.10.2018 08:25 — Разное | Партизан  
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В транспортной сфере у Беларуси и Литвы существует лишь одна большая проблема. Об этом заявил заместитель министра транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Ляхнович на белорусско-литовском транспортном форуме.

— Сейчас у нас осталась одна проблема. Это вопросы автомобильных перевозок, тех очередей, которые стоят на границе, — сказал он. — Мы с коллегами договорились эту проблему обсудить и двигаться к ее решению. В Беларуси планируется проект с одним из европейских банков, в рамках которого будет модернизирована дорога М7 [от Минска до литовской границы] и увеличена пропускная способность пункта пропуска «Каменный Лог». Это позволит снять существующую проблему.

В настоящее время через ПП «Каменный Лог» может проезжать 2060 транспортных средств в сутки: по тысяче легковых и грузовых авто, а также 60 автобусов. Но на практике таможенники оформляют больше автомобилей, чем предусмотрено проектом. Хотя это не спасает от очередей из легковушек и грузовиков на границе. Чтобы устранить проблему, уже в 2019 году в «Каменном Логе» начнется реконструкция, после которой пропускная способность пункта составит 6 тысяч транспортных средств в сутки (3500 — легковых, 2400 — грузовых, 100 — автобусов).


Работы по реконструкции ПП «Каменный Лог» планируется осуществить за счет заемных средств Европейского инвестиционного банка.

После заявления Александра Лукашенко в середине сентября о том, что «если Литва не очень хочет с нами сотрудничать, так надо делать упор на Латвию», казалось, что между Минском и Вильнюсом есть определенные трения в транспортной сфере.

Однако участники белорусско-литовского транспортного форума не высказывали особой озабоченности на этот счет. Если и возникают вопросы по тарифам или другим темам, то стороны пытаются их оперативно решить. Литва инвестирует десятки миллионов евро в год в развитие портовой и транспортной инфраструктуры. Беларусь продолжает активно использовать возможности, которые предоставляет близлежащий порт.

В Клайпедском порту белорусские грузы составляют около трети оборота транзитных грузов, а по данным Департамента статистики Литвы, во втором квартале 2018 года 62,8% грузов, следовавших в Литве по железной дороге, составили ввезенные и вывезенные белорусские грузы.

Через Литву в основном следуют белорусские удобрения и нефтепродукты.

 
Теги: Минск
 
 
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В транспортной сфере у Беларуси и Литвы существует лишь одна большая проблема. Об этом заявил заместитель министра транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей...
 
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