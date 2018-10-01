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Во время переписи населения в Беларуси граждане смогут заполнить анкету онлайн

02.10.2018 08:11 — Разное | Партизан  
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В 2019 году во время переписи населения в Беларуси граждане смогут самостоятельно заполнить анкету в интернете. Президент Беларуси Александр Лукашенко внес корректировки в указ от 24 октября 2016 г. № 384 «О проведении в 2019 году переписи населения Республики Беларусь».

«Новым указом респондентам будет предоставлена возможность принять участие в переписи населения путем самостоятельного заполнения переписных листов в интернете», — сказано в сообщении пресс-службы президента.

Ранее Совмин утвердил программу переписи. Вопросы, на которые необходимо будет ответить гражданам, разбили на несколько групп:

  • основные демографические характеристики;
  • миграционная активность;
  • национально-этнические характеристики;
  • образование;
  • источники средств к существованию;
  • занятость (для лиц в возрасте 15−74 лет);
  • количество детей;
  • жилищные условия;
  • временное проживание (пребывание) на дату проведения переписи среди членов домохозяйства лиц, постоянно проживающих за пределами Беларуси;
  • сельскохозяйственная деятельность.

 
 
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В 2019 году во время переписи населения в Беларуси граждане смогут самостоятельно заполнить анкету в интернете. Президент Беларуси Александр Лукашенко внес...
 
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