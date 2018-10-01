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Цена нефти марки Brent превысила $84 за баррель

02.10.2018 09:10 — Разное | Аргументы и факты  
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Цена нефти марки Brent превысила за баррель
Фото из открытых источников

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2018 года на бирже ICE в Лондоне выросла сегодня на 1,54% и составила $84,13 за баррель. Об свидетельствуют данные торгов биржи, сообщает БЕЛТА.

Цена нефти марки Brent превысила за баррель За несколько дней котировки нефти рухнули на 7,5%

В последний раз цена нефти этого сорта находилась выше $84 за баррель 10 ноября 2014 года.

Эксперты повышение цены связывают с предстоящим вступлением в силу санкций США против Ирана. Также значительно сократил поставки нефти в США Кувейт, который переориентировался на азиатский рынок.

Источник: БЕЛТА.
 

 
 
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В последний раз цена нефти этого сорта находилась выше $84 за баррель 10 ноября 2014 года.
 
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