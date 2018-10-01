Цена нефти марки Brent превысила $84 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2018 года на бирже ICE в Лондоне выросла сегодня на 1,54% и составила $84,13 за баррель. Об свидетельствуют данные торгов биржи, сообщает БЕЛТА.

В последний раз цена нефти этого сорта находилась выше $84 за баррель 10 ноября 2014 года.

Эксперты повышение цены связывают с предстоящим вступлением в силу санкций США против Ирана. Также значительно сократил поставки нефти в США Кувейт, который переориентировался на азиатский рынок.