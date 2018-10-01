В Гродно сын привел маму на дискотеку - и так расстроился, что танцев нет, что избил охранника





В прошедшие выходные именно здесь разгорелся конфликт между пришедшей потанцевать компанией и охранником гостиницы — последний получил травмы. Причина драки — танцев в тот день не было, что очень расстроило некоторых гродненцев, сообщает местная милиция.Компания, состоявшая из женщины, двоих ее сыновей и невестки, спросила охранника, где же музыка и веселье. Тот ответил: мол, сегодня не будет. 29-летнему парню показалось, что мужчина грубо ответил матери, — и тот ударил охранника в лицо. Мужчина упал на бетонный пол, у него — сотрясение мозга.Возбуждено уголовное дело.