Беларусь запретила вывоз льноволокна за пределы ЕАЭС

Правительство Беларуси ввело временный запрет на вывоз из Беларуси за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза льноволокна.

Согласно постановлению Совмина N705, с 4 октября 2018 года по 4 апреля 2019 года установлен временный запрет на вывоз из Беларуси за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза льноволокна, происходящего с территории Беларуси, при его помещении под таможенные процедуры экспорта, временного вывоза, переработки вне таможенной территории и реэкспорта.

Временный запрет не распространяется на экспорт из Беларуси товаров, вывозимых в страны СНГ, Грузию, Вьетнам, Сербию.

Одновременно документом устанавливается, что с 4 октября 2018 года по 4 апреля 2019 года экспорт из Беларуси за пределы таможенной территории ЕАЭС льноволокна, происходящего с территории Беларуси, при помещении под таможенную процедуру экспорта будет осуществляется по разовым лицензиям, выдаваемым министерством антимонопольного регулирования и торговли по согласованию с концерном Беллегпром.