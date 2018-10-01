Разведчики открыли этап учений ОДКБ в Казахстане

Этап боевого применения сил и средств разведки объединенной группировки войск ОДКБ начался во вторник на проводимых в Казахстане совместных тактико-специальных учениях Организации "Поиск-2018", сообщили "Интерфаксу-АВН" в пресс-центре маневров.

"На полигоне "Гвардейский" совместные органы управления силами и средствами разведки завершили планирование и направили в войска боевые и разведывательные распоряжения. Руководство учений дало команду на ведение всех видов разведки", - говорится в сообщении.

Благодаря автоматизированной системе передачи данных "Ирбис" в режиме реального времени штаб руководства учениями осуществляет объективный контроль за практическими действиями войск на всех полигонах, отметили пресс-центре.

Особенность учений заключается в том, что все практические действия личного состава будут осуществляться в условиях ограниченной видимости. В вечернее время, одновременно на четырех полигонах начнут работать сводные разведывательные группы, оснащенные приборами и прицелами ночного видения.

Военно-транспортная авиация Казахстана и Таджикистана доставит на полигоны "Терис-Ащибулак", "Айша Биби" и "Матыбулак" сводные разведывательные группы Армении, Казахстана, Киргизии и Таджикистана, где они отработают десантирование посадочным способом и тактические эпизоды с боевой стрельбой, и в частности, действия в засаде и в налете ночью в условиях горной местности.

На полигоне "Матыбулак" две разведывательные группы вооруженных сил России и Казахстана будут десантированы парашютным способом с использованием систем специального назначения "Арбалет" и "Беркут".

В ходе совместных действий подразделения проведут боевые стрельбы, отработают наведение ударной авиации, корректировку артиллерийского огня и проведение специальных мероприятий.

Все действия разведчиков будут поддерживаться пилотируемой и беспилотной авиацией. В частности, самолеты Су-24МР ВКС РФ с передовых аэродромов с территории Казахстана будут вести воздушную разведку по заявкам совместного органа управления силами и средствами разведки.

Учения "Поиск-2018" проводится в Казахстане с 1 по 5 октября под руководством заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил Казахстана, генерал-майора Руслана Шпекбаева. В нем задействованы воинские контингенты шести государств - участников ОДКБ, более 3000 военнослужащих и свыше 500 единиц техники.