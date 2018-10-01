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На БелАЭС пройдут учения

02.10.2018 09:13 — Разное | Интерфакс  
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На Белорусской атомной станции пройдут учения, сообщили в отделе информации и общественных связей станции.

"3-4 октября РУП "Белорусская атомная электростанция" проведет практическую тренировку по отработке "Плана мероприятий по защите персонала в случае аварий на Белорусской АЭС", - говорится в сообщении ОИОС.

Там отмечается, что будут проведены учения по выполнению мероприятий в случае аварий природного и техногенного характера.

Беларусь ведет строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Пуск первого энергоблока запланирован на ноябрь 2019 года, второго - на 2020 год. Генподрядчиком строительства АЭС является "Атомстройэкспорт" (структура "Росатома").

 
 
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На Белорусской атомной станции пройдут учения, сообщили в отделе информации и общественных связей станции. "3-4 октября РУП "Белорусская атомная электростанция"...
 
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