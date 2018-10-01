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В Минске дебошир попытался отобрать у милиционеров пистолет, им пришлось применить оружие

02.10.2018 09:33 — Разное | БелТА  
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2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столичным милиционерам пришлось применить табельное оружие из-за попытки отобрать его, ранение получил один из нападавших. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Инцидент произошел 1 октября в квартире на ул.Павлины Меделки. "В оперативно-дежурную службу Центрального РУВД Минска поступило сообщение о том, что из квартиры доносятся крики, а из окон выбрасывают бутылки. На место происшествия был направлен наряд патрульно-постовой службы. Прибывшие на место сотрудники милиции вошли в квартиру, где находились семь человек, в том числе две женщины. Позже выяснилось, что все они ранее неоднократно привлекались к уголовной ответственности", - проинформировали в ГУВД.

Милиционеры попытались выяснить причину противоправного поведения, личности находившихся в квартире людей. "Но эти люди начали вести себя агрессивно и бросаться в драку. Сотрудники милиции неоднократно предупреждали о последующем применении физической силы, специальных средств и оружия, но находящихся в квартире граждан это не остановило. Один из них попытался завладеть табельным оружием сотрудника милиции, - отметили в ГУВД. - Поэтому были произведены предупредительные выстрелы в сторону, но это ни к чему не привело. Сотрудник был вынужден произвести один выстрел в ногу нападавшему".

Сейчас шестеро граждан находятся в центре изоляции правонарушителей ГУВД Мингорисполкома, мужчина со сквозным ранением левой голени - в медицинском учреждении. Действиям задержанных дается правовая оценка.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столичным милиционерам пришлось применить табельное оружие из-за попытки отобрать его, ранение получил один из нападавших. Об этом...
 
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