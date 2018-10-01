Google запустит новейшую Assassin's Creed в браузере Chrome

Google работает над новым стриминговым сервисом игр Project Stream, который запускается прямо в интернет-браузере Google Chrome. Об этом сообщается в официальном блоге компании.

В сообщении компании говорится, что видеоигры — одни из самых требовательных приложений для потоковой передачи данных. В Google сотрудничают с Ubisoft и с 5 октября позволят небольшой группе игроков бесплатно попробовать новейшую Assassin’s Creed Odyssey (наш полный обзор ) в браузере Chrome на ноутбуках и ПК.

Во время тестирования Project Stream будет доступен только в США и потребует интернет-соединения скоростью не ниже 25 мегабит в секунду. Кроме того, игроки должны быть старше 17 лет. В демонстрационном ролике стриминг-сервиса Assassin’s Creed Odyssey запускается в разрешении 1080p (60 fps).

Точной даты начала работы сервиса для всех пользователей или цены за подписку пока не сообщается.

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