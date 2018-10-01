Вратарь НФК «Крумкачы» Евгений Костюкевич рассказал, почему уехал в Китай, почему вернулся и как ему там жилось и игралось в футбол.

В начале лета голкипер объявил, что с семьей переезжает в Китай, потому что у дочки наметился там контракт в модельном бизнесе. Спустя три месяца Костюкевич вернулся в Беларусь, а мы узнали, как у него дела.



Фото: instagram.com/kostukevich69

— Мы сорвались спонтанно. Внутри что-то кипело, было ощущение, что засиделись на одном месте. Знакомые посоветовали съездить в Китай. У меня больше не оставалось никаких сомнений по этому поводу, взял билеты. Нас там никто не ждал, поэтому узнавали нюансы местной жизни постепенно. Скажу сразу: сделали все, что задумали. Сейчас вернулись в Беларусь, потому что срок действия виз заканчивался, да и определенные семейные обстоятельства заставили это сделать.

Мы жили в Гуанчжоу — городе максимально безопасном, хотя на дорогах творится какой-то хаос. По сути, даже в основе автомобильного движения лежит жесткая дисциплина. Если разрешено двигаться со скоростью 40 км/ч, то никто не станет превышать. Деваться некуда: на каждом столбе, на каждом дереве закреплены камеры, которые фиксируют каждое нарушение. Ускользнуть не получится, причем за год водитель может получить не больше 12 штрафных баллов — потом лишение прав. И штрафы очень высокие. Вообще, в Гуанчжоу дорогая жизнь.

На улицах нет безработных, там если у мужчины есть хотя бы одна нога, то он, как минимум, будет тебе оказывать какие-нибудь услуги: ботинки чистить, например. Да что угодно — но будет работать! Отсутствуют перебравшие с алкоголем личности, что также приятно наблюдать. Все пьют в специализированных местах в пятницу, субботу, в выходные. На улице практически невозможно увидеть пьяного человека.

На футбольные матчи приходит просто огромное количество китайцев. Хотя для Гуанчжоу, где проживает больше двадцати миллионов человек, не проблема собрать 40-тысячный стадион. Забавный момент: на арену не пропускали без красной майки (цвет клуба). Купить футболку можно неподалеку всего за три доллара. Жаль, что футбол не вызывал эмоций — из-за этого испортилось общее впечатление от игры. А ведь то был первый матч Паулиньо после возвращения из «Барселоны».

Стадион у «Гуанчжоу» старый, с классической беговой дорожкой. Я ненавижу беговые дорожки! Много раз ездил на матч ЦСКА — «Спартак», проходивший в «Лужниках». На такой матч собирается шестьдесят тысяч зрителей, и всем из-за этой беговой дорожки нужен бинокль — иначе ничего не разглядеть.

Но на трибуны, конечно, смотреть приятно. На стадионе «Гуанчжоу» фанатский вираж — тысяч десять. Болельщики скандируют кричалки, поют песни, все это очень симпатично. Однако я пытался абстрагироваться от антуража и больше следить за игрой. К сожалению, был очень разочарован. Когда Талиска обводит соперников, как фишки, забивает, как захочет, то интерес к игре быстро тухнет.

Местные ходят на футбол по абонементам. Причем ходят именно развлекаться, тратить деньги, наши люди так не могут. Китайцам плевать, сколько зарабатывает условный Паулиньо, им надо прийти и поболеть за родную команду. У них есть возможность зарабатывать деньги, поэтому они уважают и труд футболистов. У нас все по-другому. Если футболист получает больше условного мужика с завода, то этот футболист — сволочь…



Фото: instagram.com/kostukevich69

В день, когда у меня не было особых дел, случайно обнаружил, что играет «Гуанчжоу Эвергранд». Оставалось чуть больше часа до встречи, решил съездить. Около метро встретил группу мужчин в футболках клуба. Подошел, спросил, где можно купить билеты. Подумав, один из них уверенно заявил, что у него. И назвал цену — 15 долларов. Конечно, дороговато, но когда будет следующая возможность сходить на матч местного чемпионата. Пошел с этими ребятами на стадион, пока не встретили мужчину, который выдавал абонементы. В Китае это большой бейджик, где указаны твои данные. Мне дали такой, а он принадлежал какой-то девушке (смеется).

На середине пути осознали, что меня на стадион не пропустят из-за отсутствия красной майки. Моя футбольная компания купила мне майку, потому что интернет не работал, а там я все покупки совершал через телефон. Потом возникла еще одна проблема: у меня в кармане был powerbank, а его нельзя проносить на стадион. Не знал, что делать, куда его спрятать, но тут женщина, которая стояла в очереди впереди, берет его и кладет его на дно своей сумки. Прошла. Затем вернула мне и помахала ручкой. Забавно, что я ее даже не просил. Абсолютно чужие мне люди помогали просто так. Конечно, я мужчинам сразу сказал, что все верну, как только связь заработает. В итоге, они сказали, что это был мне подарок, и им в радость со мной познакомиться.

— На каком языке общались?

— Они, конечно, английский язык очень плохо понимали. Через слово кто-то мог что-то сказать, изъясниться, было действительно сложно. Переводчик в телефоне очень помогал в таких ситуациях. Но в целом всегда были люди, которые на неплохом уровне могли поддержать разговор.

— На какие места в чемпионате Китая могли бы претендовать БАТЭ или минское «Динамо»?

— Очень сложный вопрос, ведь я видел не так много матчей первенства. Может быть, место 8−10-е занимали бы. Как ни крути, в Китай приезжают сумасшедшие исполнители калибра Паулиньо, Талиски, которые поиграли за сильные клубы в Европе. Например, за последнюю команду чемпионата играет Никица Елавич, который недавно получал вызовы из сборной Хорватии.

— Вы ведь играли за любительскую команду в Китае. Это правда?

— Мы столкнулись с небольшими проблемами по модельной теме, нам нужны были новые знакомства, чтобы найти новую работу. Каким-то образом цепочка из 10−12 человек свела меня с Кириллом из России. Я ему безмерно благодарен, мы с ним каждый день на связи. На первой встрече Кирилл сказал, что играет в футбол, а я, если есть желание, могу прийти. Я естественно пришел, отыграл в воротах, а ребята удивились моей игре, брались за голову. Спрашивали, что я здесь делаю, ведь у меня солидный уровень. Я отвечал, что сейчас в тонусе, тренируюсь же, поэтому в этом нет ничего удивительного.

В итоге мне дали контакты нужных людей, которые помогли моему ребенку найти работу. В поднебесной все строится на связях. Если связи есть, значит, все в порядке. В последствии начал играть за команду этого парня, а коллектив назывался «Russia united». Там было несколько африканцев, много россиян. Кто-то пришел из мини-футбола, кто-то — из большого. Играли на турнире в формате 8×8 против колумбийцев, африканцев, проводили коммерческий матч на одном заводе против местной команды. На территории завода было солидное поле. Мы обыграли их, как говорят, в одну калитку. В целом, есть в Беларуси любительская лига, а лидеры китайских непрофессиональных команд располагались бы во второй половине первой лиги. Уровень посредственный, но чтобы просто провести время — идеально.



Фото: instagram.com/kostukevich69

Правда, был один забавный случай. Китайцы часто эмоционально реагировали на мои успехи, сэйвы. Часто за голову хватались. Так там один китаец попросил после игры пробить несколько раз по воротам. Я не отказал. Он едва по мячу попадает, пробил несколько раз мимо ворот. Подбежал, обнял и уехал на «феррари». Оказалось, что этот китаец — миллионер. Его команда выступает на каких-то разных турнирах, а он играет для продвижения своего бизнеса.

— Как держали связь родственниками и друзьями в Беларуси, ведь в Китае социальные сети запрещены?

— Это только в нашем понимании они запрещены, а на самом деле у китайцев есть свои youtube, instagram, поэтому они не испытывают никакого дискомфорта. Они, наверное, даже не знают, что такое youtube. У них есть youku, там такие же функции. Все логично, зачем им что-то смотреть на других языках, если есть платформа, где видеозаписи только на китайском? Дискомфорт испытывают только приезжающие, но комфортный инструмент — VPN. Я пользовался платным VPN, который сделал мою жизнь проще в разы.

В Китае есть такой мессенджер WeChat. Я всем знакомым рассказывал, что он лучший в мире: удобный, все деньги в телефоне. Например, тебе надо зайти в автобус, заходишь в приложение общественного транспорта, нажал нужную кнопку — и к устройству прикладываешь сканер-код. К такому удобству, к сожалению, мы навряд ли когда-нибудь придем. Качества интернета? Единственный раз, когда не ловило — на футболе. Но во всех местах большого скопления людей появляются проблемы со связью, даже на крупных стадионах в России.

— Насколько тяжело европейцу жить в Китае?

— Зависит от того, насколько ты приспособлен к жизни в целом. Я максимально простой человек, поэтому мне было максимально комфортно, наверное, проще даже, чем в Беларуси. Вокруг тебя люди, которые всегда помогут, даже если ты их не знаешь. Считаю, что европейцу не тяжело жить в Китае. Для меня испытанием было переносить запахи местной еды. Не знаю, что они там жарят (смеется). Ты идешь на рынок овощей, дальше отдел мяса, +35 на улице, а оно просто на столе лежит. Покупаю, а продавщица без перчаток руками берет и кладет в пакет. В Китае не зациклены на гигиене.

Я местную еду не брал. Ходил в кафе, где мы с дочкой за пять долларов могли плотно поесть. В Беларуси непросто найти такое место, а там посещали итальянское кафе. В принципе, в Китае много европейских магазинов, где можно купить обычные овощи, приготовить, так что в этом плане никаких проблем не испытал.

— Вы остались бы в Китае, если бы была возможность?

— Возможность есть. Все-таки мне там было скучно. Здесь, в Беларуси, есть очень много личных интересов: футбол, мои магазины, знакомые и друзья, мама и сестра, а там… Вот если бы я был отшельником, то спокойно уехал бы и жил бы там прекрасно. Кстати, моя семья улетела обратно в Китай несколько дней назад. Сам хочу поиграть в футбол в этом году.



Евгений Костюкевич с дочкой. Фото: instagram.com/kostukevich69

— Есть ли интерес к проекту «Крумкачы» после всех событий, которые произошли с коллективом в межсезонье?

— Я бы не приехал, если бы не было интереса. У меня есть огромное желание играть в футбол! Мне было невыносимо и очень грустно смотреть трансляции матчей «воронов» на youtube. Парни играют, а я сижу, как дурак, на диване. С нетерпением ждал первой тренировки после возвращения.

— Зрительский интерес при этом упал?

— Сейчас интерес со стороны болельщиков даже сильнее, чем раньше. Сформировалось уже такое сообщество… Раньше люди небольшими группами приходили на домашние матчи, мы тогда играли на Академии наук. Наши сотрудники Макс Паршуто и Алексей Важник тогда создавали уникальный контент, который не делал никто в Беларуси. Люди с интересом приходили на стадион, так и формировалась наша семья болельщиков. Мне кажется, после зимней трагедии (команду лишили профессионального статуса) люди больше сплотились, и наша поддержка стала мощнее.

— У вас есть персональная задача на текущий сезон?

— Мы хотим выиграть вторую лигу! Да, есть и мечта. Хотим повторить предыдущий успех — вернуться в высшую лигу. Но это будет очень сложно. Будем прикладывать максимум усилий. Это очень важно для нас.



Фото: instagram.com/kostukevich69