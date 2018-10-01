В Щучинском районе мужчина пошел в гости и погиб на пожаре

Пламя уничтожило кровлю, перекрытие, имущество в доме. На месте пожара работники МЧС обнаружили труп безработного мужчины, который находился в гостях, сообщили в ведомстве.
Причина пожара устанавливается. На данный момент неизвестно, был ли сгоревший дом оборудован пожарным извещателем.
Схожий инцидент, не имевший, однако, трагических последствий, произошел 24 сентября вечером в деревне Кушляны. Спасателям поступило сообщение о пожаре в частном доме, где проживает семья с шестью детьми (самому старшему – 12 лет). Семью разбудил звук пожарного извещателя, в результате никто не пострадал. Предположительно возгорание произошло из-за трещины в дымоходе.