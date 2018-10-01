В Щучинском районе мужчина пошел в гости и погиб на пожаре

Пламя уничтожило кровлю, перекрытие, имущество в доме. На месте пожара работники МЧС обнаружили труп безработного мужчины, который находился в гостях, сообщили в ведомстве.

Причина пожара устанавливается. На данный момент неизвестно, был ли сгоревший дом оборудован пожарным извещателем.