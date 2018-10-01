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В Щучинском районе мужчина пошел в гости и погиб на пожаре

02.10.2018 09:52 — Разное | Аргументы и факты  
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В Щучинском районе мужчина пошел в гости и погиб на пожаре
БЕЛТА

Пламя уничтожило кровлю, перекрытие, имущество в доме. На месте пожара работники МЧС обнаружили труп безработного мужчины, который находился в гостях, сообщили в ведомстве.

Причина пожара устанавливается. На данный момент неизвестно, был ли сгоревший дом оборудован пожарным извещателем. 

Схожий инцидент, не имевший, однако, трагических последствий, произошел 24 сентября вечером в деревне Кушляны. Спасателям поступило сообщение о пожаре в частном доме, где проживает семья с шестью детьми (самому старшему – 12 лет). Семью разбудил звук пожарного извещателя, в результате никто не пострадал. Предположительно возгорание произошло из-за трещины в дымоходе. 

В Щучинском районе мужчина пошел в гости и погиб на пожаре
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Сообщение о возгорании в частном доме в аг. Орля поступило спасателям 1 октября в 04:25.
 
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