Самый главный шансонье. Чем запомнится Шарль Азнавур

Шарль Азнавур должен был выступить в России в апреле этого года. Великий французский шансонье приехал в Петербург и уже готов был выйти на сцену, но буквально за час до начала концерта он был госпитализирован. Концерт, разумеется, не состоялся. Организаторы, правда, перенесли его, но на апрель 2019 года: слишком уж плотный график был у певца. Позже был отменен и этот концерт. Причины недомогания тогда не назывались. В мае Азнавур получил двойной перелом плечевой кости и отменил еще несколько концертов: в Германии, Великобритании и Испании. Предполагалось, что мировые гастроли 94-летнего исполнителя возобновятся осенью, но 1 октября стало известно о том, что Шарль Азнавур скончался.



Маленький Шарль. Как Азнавур стал французом и кому посвящал свои песни Подробнее

Вообще удивительно, что самым известным шансонье во Франции стал не природный француз, а сын армян, эмигрантов из бывшей Российской империи. Азнавуряны перебрались в Париж в 1922 году из Грузии: родившийся двумя годами позже ребенок получил имя Шахнур Вахинак. В детстве он учился в артистической школе, с 9 лет начал выступать на сцене, а в 12 — впервые снялся в кино. В мир большого шоу-бизнеса его ввела Эдит Пиаф: уже после войны знаменитая певица заметила пару многообещающих новичков и пригласила их в свое турне.

Поначалу Азнавур был известен скорее как автор песен: его считали не слишком красивым, у него был очень небольшой рост и слишком неправильный голос. Он вспоминал, что все время, пока работал с Пиаф, ему приходилось тренироваться. В результате его вокальный диапазон расширился почти до трех октав. А с этим уже можно было выходить на сцену. Кстати, он никогда не признавал, что они с Пиаф были любовниками: по его словам, женщины такого типа ему не нравились.

После десятилетия упорного труда он все же заставил всех признать себя певцом, а несколько лет успешных выступлений только закрепили его положение на вершине певческого олимпа Франции. В какой-то момент его назвали французским Фрэнком Синатрой, но это звание не в полной мере отражало то место, которое Азнавур занимал. В принципе, наверное, он был рупором всего того, что волновало тогда французское общество. Азнавур оказался самым смелым представителем эстрады страны, в его песнях поднимались темы секса, о которых тогда не принято было говорить. Хитом стала его композиция 1973 года «What Makes a Man», героем которой стал гей-трансвестит. «Это вроде болезни: я должен говорить о вещах, о которых говорить не принято, — признавался Азнавур. — Когда-то я начал с упоминания гомосексуализма, но вообще-то хотел разрушить все табу». Певец добавлял, что чувствовал себя достаточно сильным, чтобы вступить в эту борьбу.

Успех очень сложно выразить в цифрах. За свою долгую карьеру Азнавур записал более 1300 песен, продал 180 миллионов пластинок по всему миру, пел вместе с Синатрой, Элтоном Джоном, Стингом и Селин Дион.

Он продолжал сниматься в кино и сыграл около шестидесяти ролей. Причем его приглашали в свои картины самые известные режиссеры: например, он играл в «Завещании Орфея» Жана Кокто, «Стреляйте в пианиста» Франсуа Трюффо, «Жестяном барабане» Фолькера Шлёндорфа. Любопытно, что самого себя Азнавур представлял именно как актера, который поет, а не как певца, которого иногда приглашают сняться в кино.

При всей своей космополитичности Азнавур никогда не забывал о своих армянских корнях. Он был тесно связан с армянской общиной Франции, постоянно и во всем поддерживал Армению и активно помогал в ликвидации последствий страшного землетрясения в 1988 году. «Армения и армяне — в моем сердце и в моей крови. Невозможно подумать, что я бы ничего не делал, увидев столько бед и несчастий», — говорил он.