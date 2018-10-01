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Цунами в Индонезии выбросило на берег два сторожевых катера
Индонезийский военный флот понес потери в результате разрушительного цунами,
Оба судна были приписаны к находящейся в Палу военно-морской базе 6-го базового округа (Lantamal VI) ВМС Индонезии. Катер Andau был построен еще в 60-х годах и раньше служил в австралийском флоте.
В период с 1970 до 1980 года Индонезия получила восемь таких 150-тонных катеров. К слову, один из них — Sibarau — стал жерствой шторма в Малаккском проливе 2 декабря 2017 года.
Вторя жертва цунами — катер Pulau Pasoso — построен индонезийским предприятием PT Palindo Marine в Батаме по проекту KAL 28. Корабль только недавно вошел в состав ВМС Индонезии — 19 апреля 2018 года.
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Оба судна были приписаны к находящейся в Палу военно-морской базе 6-го базового округа.
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