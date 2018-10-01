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Цунами в Индонезии выбросило на берег два сторожевых катера

02.10.2018 09:54 — Разное | Tut.by  
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Индонезийский военный флот понес потери в результате разрушительного цунами, обрушившегося 28 сентября на остров Сулавеси. На побережье этого острова были выброшены два сторожевых катера: Andau (бортовой номер I.6−18) и Pulau Pasoso (бортовой номер I.6−62), сообщает indomiliter.com.


Сторожевой катер Andau Фото: indomiliter.com

Фото: indomiliter.com

Оба судна были приписаны к находящейся в Палу военно-морской базе 6-го базового округа (Lantamal VI) ВМС Индонезии. Катер Andau был построен еще в 60-х годах и раньше служил в австралийском флоте.

В период с 1970 до 1980 года Индонезия получила восемь таких 150-тонных катеров. К слову, один из них — Sibarau — стал жерствой шторма в Малаккском проливе 2 декабря 2017 года.


Сторожевой катер Pulau Pasoso. Фото: indomiliter.com

Фото: indomiliter.com

Вторя жертва цунами — катер Pulau Pasoso — построен индонезийским предприятием PT Palindo Marine в Батаме по проекту KAL 28. Корабль только недавно вошел в состав ВМС Индонезии — 19 апреля 2018 года.

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Оба судна были приписаны к находящейся в Палу военно-морской базе 6-го базового округа.
 
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