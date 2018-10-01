В Могилеве на 3 дня ограничат движение по главным улицам города - и вот почему

В Могилеве 10−12 октября будет ограничено движение по улицам Первомайской, Космонавтов, проспектам Мира, Пушкинскому и Шмидта. Это связано с проведением V Форума регионов Беларуси и России, сообщили в УВД Могоблисполкома.



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По городу могут передвигаться в том числе автоколонны в сопровождении автомобилей оперативного назначения. ГАИ просит водителей заранее планировать поездки, исключая указанные улицы из маршрута своего передвижения.

ГАИ напоминает водителям, как нужно вести себя на дороге при приближении автоколонны. При приближении транспортного средства оперативного назначения с включенным маячком синего цвета водители независимо от направления их движения должны уступить дорогу и обеспечить беспрепятственный проезд автомобилю оперативного назначения, а в случае его движения в организованной транспортной колонне — и другим транспортным средствам, движущимся в этой колонне. Если автомобиль оперативного назначения двигается с включенными маячками синего и красного цветов водители попутных, а при отсутствии разделительной полосы также водители и встречных транспортных средств должны остановиться на обочине, а при ее отсутствии — занять крайнее правое положение в правой полосе движения и остановиться. Начинать движение разрешается после проезда автомобиля оперативного назначения с включенными маячками синего и красного цветов. Если в сопровождении такого авто двигается организованная транспортная колонна — начинать движение разрешается только после проезда замыкающего колонну автомобиля оперативного назначения с включенным маячком синего цвета. За невыполнение водителем данного требования предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от 2 до 10 базовых величин (от 49 до 245 рублей). Водитель может лишиться водительского удостоверения на срок до 1 года.