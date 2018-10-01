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Под Лепелем мужчина ехал снимать гипс с ноги, но попал в аварию - и получил новый, на плечо
Мужчина ехал в больницу снять гипс с ноги и попал в ДТП. В результате ему наложили новый, но уже на плечо. Об этом сообщили в ГАИ УВД Витебского облисполкома.
Авария произошла 1 октября, около 10.00, на трассе Минск — Витебск под Лепелем. «39-летнего мужчину, которому нужно было снять гипс с ноги, отец вез в больницу. Перед поворотом налево водитель остановился, чтобы пропустить встречный автомобиль, и в этот момент сзади в Renault въехала Honda», — рассказали в ГАИ.
Ехавший в качестве пассажира Renault мужчина был доставлен в больницу, где гипс с его ноги сняли и наложили новый — на плечо.
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Авария произошла 1 октября, около 10.00, на трассе Минск - Витебск.
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