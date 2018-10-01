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Полиция Вегаса возобновила расследование по делу Роналду. Американка обвиняет его в изнасиловании
Полиция Лас-Вегаса возобновила расследование по делу нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Американка Кэтрин Майорга ранее
— Департамент полиции Лас-Вегаса получил сообщение о нападении 13 июня 2009 года. В то время, когда был сделан отчет, жертва не назвала детективам место происшествия и не предоставила описание подозреваемого. Был проведен медицинский осмотр.
По состоянию на сентябрь 2018 года дело было возобновлено, и наши детективы изучают информацию, предоставляемую жертвой. Это текущее расследование, и в настоящее время никаких подробных сведений не будет опубликовано, — сообщил департамент полиции Лас-Вегаса.
Роналду, комментируя скандал, обвинил женщину во лжи и желании прославиться за счет его имени.
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Полиция Лас-Вегаса возобновила расследование по делу нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду.
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